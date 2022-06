Bagnaia, Nakagami'nin hamlesine anlam veremiyor

Haberi dinle

Yarışa ikinci sıradan başlayan Bagnaia iyi bir start ile liderliğe yükselmeye çalışıyordu, ancak 12. sıradan başlayan LCR sürücüsü Nakagami'nin geç frenaj yapmaya çalışırken aracın ön tarafını kaybetmesi İtalyan sürücünün kaderini belirleyecekti.

Kendini yerde bulan Nakagami'nin motosikleti Bagnaia'yı ve Suzuki sürücüsü Alex Rins'in düşmesine sebep olurken, Nakagami ise ciddi bir an yaşadı ve kaskıyla Bagnaia'nın arka tekerine çarptı. Üç sürücü de yarış dışı kaldı.

Kazanın ardından Rins sol bileğini sakatlarken, Nakagami geceyi hastanede geçirdi.

Hakemler ise olan biteni "yarış kazası" olarak değerlendirdi, bu da Rins'i oldukça sinirlendirirken diğer sürücüler arasında da birtakım tartışmalara yol açtı.

Kazadan yara almadan kurtulan Bagnaia ise "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Bagnaia, "Kızgın değilim, sadece hayal kırıklığına uğradım. Öncelikle Taka'nın iyi olmasına sevindim çünkü kaza çok ağırdı. Kendisine karşı herhangi bir tedbir almayan yarış kontrole ise kızmıyorum çünkü Taka her zaman böyle şeyler yapıyor."

"Ancak onun gibi profesyonel bir sürücüden, 12. sıradan başladığı bir yarışın ilk turunda ve ilk frenlemesinde kaza yapmasını bekleyemezsiniz. İlk frenlemede 10 sürücüyü geçmeye çalışıyordu.

"Birçok sürücünün çizgisini ihlal ediyordu, eğer ben orada olmasaydım çakıla çıkacaktı, yani yarışı çoktan sona ermişti."

"Böyle agresif bir frenleme ile ne yapmayı amaçladı anlamak güç. Geri döndüğünde -umarım yakında döner- ona bunu soracağım.

"Her zaman güvenlikten bahsediyoruz, Moto3 sürücülerinin ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyoruz. Ancak son yarışlarda biz de benzerlerini yaşadık ve –çünkü Mugello'da ve burada aynı sürücünün daha fazla kaza yaptığını gördük– bu kabul edilemez." dedi.

Hafta sonunu puansız kapatan Bagnaia şu anda şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 66 puan gerisinde, ancak İtalyan sürücü halen şampiyonluk şansına sahip olduğu konusunda kararlı.

Bagnaia, "Geçen yıl beş yarışta 70 puan toplamaya kararlıydım, şimdi ise daha fazla yarışta 66 puan toplamaya kararlıyım."

“Olasılıklar kesinlikle daha düşük, ancak yine de birtakım imkanlara sahibiz, bu yüzden denemeye devam edeceğim." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

