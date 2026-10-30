MotoGP Malezya GP
Bagnaia: "Motosikletim sadece düzlüklerde çalışıyor!”
Francesco Bagnaia, Malezya Grand Prix’sinin cuma günkü antrenmanlarında doğrudan Q2 seansına kalamayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 30 Eki 2026 17:40
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Malezya’da geçmiş yıllardaki güçlü performansı sayesinde Sepang’a büyük bir özgüvenle gelen Francesco Bagnaia, cuma antrenmanlarında aradığı ritmi bulamadı. İlk 10 dışında kaldığı seansın son dakikalarında turunu geliştirmeye çalışırken birinci virajda kaza yapan Ducati sürücüsü, günü 12. sırada tamamladı.
Ducati’sinin düzlük hızında birinci ve dördüncü sektörlerde en hızlı isimlerden biri olmasına rağmen diğer iki sektörde toplam sekiz ondalık kaybettiğini belirten İtalyan sürücü, yaşadığı çaresizliği ve araca dair hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Motosikletim sadece düzlüklerde çalışıyor!”
“İlk ve son sektörde elimden gelenin en iyisini yaptım ve sanırım her ikisinde de ilk üç içerisindeyim. Fakat diğer iki sektörde tam sekiz ondalık kaybediyorum, bu gerçekten akıl almaz bir durum.”
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
“Farklı aerodinamik paketleri veya güncellemenin hissini soruyorsunuz ama bir şeyi hissedebilmeniz için önce motorunuzun doğru çalışması gerekir. Pist koşulları sezon öncesi testlerindeki gibi, buraya yeniden asfalt atılması gerekiyordu ama ne yazık ki malzemeler yetişmediği için yapılamadı.”
“Yine de benim motosikletteki hissiyatım geçen yıla göre tamamen farklı. Anlamamız gereken asıl şey bu, ama dürüst olmak gerekirse neredeyse tüm sezon durum zaten böyleydi.
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- Motorsport.com Ekibi
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