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Bagnaia, MotoGP'nin iyi yönde değiştiğini düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

2021 MotoGP ikincisi Francesco Bagnaia, sürücülerin birbirine saygısı değiştiği için, artık "sporun harika bir sayfasında" olduklarına inanıyor.

Bagnaia, MotoGP'nin iyi yönde değiştiğini düşünüyor

Ducati sürücüsü Bagnaia, 2021'de dört yarış kazanarak sıralamada ikinci sırada yer aldı ve dünya şampiyonu Fabio Quartararo'nun ana rakibi oldu.

Quartararo'nun şampiyonluğu iki yarışla garanti altına almasıyla, ikili arasındaki şampiyonluk mücadelesi hiçbir zaman hararetli bir aşamaya gelmese de, her iki sürücü de birbirlerine her zaman saygı gösterdiler.

Emilia Romagna Grand Prix'sinde kaza yaparak şampiyonluğu Quartararo'ya teslim eden Bagnaia, Yamaha sürücüsünü pit yolunda ilk karşılayan ve tebrik eden kişi oldu. Ayrıca Fransız pilotun her zaman şampiyonluğu kendisinden daha fazla hak ettiğini savundu.

MotoGP'deki Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Casey Stoner, Sete Gibernau ve Max Biaggi gibi eski rakiplerden çok farklı olarak, yeni nesil sürücüler, genel olarak birbirleri arasında çok az tartışmaya neden oldular. 

Motorsport.com tarafından, Quartararo ile olan rekabetinin bu kadar olumlu olmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda Bagnaia, "Sporumuzun değiştiğini düşünüyorum çünkü yıllar önce böyle değildi."

"Bence bu sporumuz için harika bir sayfa çünkü her zaman en önemli şey saygıdır."

"Her şeyden yok asıl şeyin saygı olduğunu hissediyorum." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın gördüğü saygı, takım arkadaşı Jack Miller ile Ducati garajında da mevcuttu.

Avustralyalı pilot sezonun sonlarında Bagnaia'nın şampiyonluğuna yardımcı olmak için gerekeni yapacağını söyledi.

Ducati garajındaki atmosfer hakkında yorum yapan Bagnaia, "Bence harika bir şey yarattık çünkü buradaki hava çok sakin."

"Çok fazla işbirliği yapıyoruz. Bu kesinlikle işimize çok yardımcı olan bir şey çünkü bazen o farklı bir lastik deniyor, ben farklı bir şey deniyorum ve seanstan sonra bunun hakkında konuşuyoruz."

"Jack'in zaten harika bir takım arkadaşı olduğunu düşünüyordum çünkü bu üçüncü yılımız, birbirimizi 2011'den beri tanıyoruz ve iyi bir ilişkimiz var."

"Biz iki zeki sürücüyüz ve bence daha iyi bir iş çıkarmanın en iyi yolu bu." dedi.

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