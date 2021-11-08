Bagnaia: "MotoGP'nin, F1'deki gibi süper lisanslara ihtiyacı var"

Bagnaia bu yorumları, Pazar günkü Moto3 Algarve Grand Prix'sinde Darryn Binder'ın, son turda başka bir sürücüyü geçmeye çalışırken Dennis Foggia ile yaptığı kazaya yanıt olarak yaptı.

MotoGP çifte yarış galibi Brad'in küçük kardeşi Binder, Moto3'teki yedi sezonunda sadece bir yarış kazanmasına rağmen 2022'de RNF Yamaha takımında MotoGP'deki ilk yarışına çıkacak.

Genç Binder, Moto3'teki agresif sürüşüyle ün kazandı ve yorumcular tarafından "Kamikaze Darryn" takma adını aldı.

F1 şu anda bir süper lisans sistemi kullanıyor ve bu sayede bir sürücünün F1'de yarışmasına izin verilmeden önce, küçük kategorilerdeki sonuçlarında belirli sayıda puan kazanmış olması gerekiyor.

Moto3 şampiyonluk umutlarını sona erdiren Binder/Foggia kazası hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Bagnaia, "Bence araç şampiyonasında olduğu gibi bir süper lisansa ihtiyacımız var."

"Şampiyonada [iyi] bir şey yapıyorsan, bir sonraki seviyeye geçebilirsin."

"Bugün gördüğümüz şey normaldi çünkü Binder'dan bunun gibi bir çok kaza gördük."

"Bunu başka bir sürücü için söylemenin doğru olmadığını biliyorum ama bu sürücü gelecek yıl [MotoGP'de] bizimle olacak ve umarım bu [kaza] olmaz. Bence bu onların üzerinde düşünmeleri gereken bir şey." dedi.

Bazı sürücüler Bagnaia'nın önerisine katılıyor ancak daha önce Moto3'teki sürüş standartları ve MotoGP'ye nasıl dahil oldukları konusunda eleştirel yaklaşan Valentino Rossi, bir süper lisansın Moto3'te sürüşle ilgili temel sorunları çözeceğine inanmıyor.

Rossi, "Yarışta olanlar, Foggia için komik değil çünkü şampiyonluğu bu şekilde sonlandırmak zor."

Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Süper lisansı bilmiyorum ama bence her zaman çok, çok, çok agresif olan, diğerleri için adil olmayan böyle hatalar yapabilen Binder gibi bazı sürücülerimiz var."

"Ancak bu sürücüler arasında [bir sorun], bu yüzden süper lisansı gerçekten bilemiyorum. ” dedi.

Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, süper lisansın bir seçenek olabileceği konusunda hemfikirdi ancak gelen her büyük sürücünün, mutlaka güçlü alt sınıf sonuçlarına sahip olmadığını söyledi. Özellikle de 2021 MotoGP dünya şampiyonu Fabio Quartararo'nun, Moto2'de sadece bir kez kazanmasına rağmen 2019 için SRT tarafından imzalandığını vurguladı.

Ducati sürücüsü Jack Miller da Binder'ın bu agresifliği MotoGP'ye getirmesinin gerekli olmadığını ve tüm sürücülerin, Moto3 yarışında yaptığı hatayı yapabileceğini belirtti.

Miller, "Ne diyebilirim? Darryn [Moto3'ten doğrudan MotoGP'ye gelecek] ile aynı şeyi yaptım."

"Hatalar olabilir, kazalar olabilir. Temas olası bir şey, anlıyorum ama kesinlikle bir sınırı olmalı."

"Bugün Moto3'te olanların tüm alanlar için iyi olmadığına %100 katılıyorum. Foggia için değil, aynı zamanda Pedro için de çünkü bence bu sezon çaylak olarak yaptıklarından onu uzaklaştırıyor."

"Yarışın sonuna doğru çok fazla boşluğu olduğunu düşünüyorum ve bu, şampiyonluk için savaşma şansını elinden aldı."

"Böyle şeyler olabilir ama gergin ya da endişeli miyim? Sanmıyorum çünkü MotoGP başka bir seviye, bu konuda endişelenmemize gerek yok." dedi.