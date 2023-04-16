Bagnaia: "MotoGP'deki en iyi günlerimden biriydi"
Cumartesi günü gerçekleştirilen tüm seansları zirvede tamamlayan Francesco Bagnaia, MotoGP'deki en iyi günlerinden birini geçirdiğini düşünüyor.
COTA'da kusursuz bir Cumartesi geçiren Bagnaia, önce 3. antrenman seansını zirvede tamamladı. Sonrasında sıralama turlarında tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzandı ve son olarak da Sprint yarışını kazandı.
Son şampiyon, böylelikle Cuamrtesi günü gerçekleştirilen tüm seansları zirvede tamamlamamış oldu ve Sprint yarış galibiyetiyle hanesini 12 puanı yazdırarak, şampiyona lideri Marco Bezzecchi'yle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Cumartesi gününün ardından konuşan Bagnaia, "MotoGP'deki en iyi günlerinden birini" geçirdiğini dile getiriyor.
Ducati sürücüsü şunları söyledi: "Tüm gün boyunca gösterdiğim performansa bakacak olursak, MotoGP'deki en iyi günlerimden biriydi."
"Motosiklette giderek daha iyi hissediyorum ve ilk defa bu pistte motosiklet üzerinde iyi hissediyorum. Sabah seansında kullanılmış lastiklerle iyi hissettim, nerede gelişmem gerektiğini halihazırda anlamıştım."
"Sprint yarış oldukça zorlayıcıydı çünkü hava çok sıcaktı ve motosikleti durdurmakta zorlandım. Frenleri çok fazla kilitliyordum, çok fazla kilitlenme yaşıyordum ve dürüst olmam gerekirse, yarışın ilk bölümünde bu bir sorundu. Sonrasında buna alıştım."
"Bugünkü ana yarış ise tamamen farklı bir hikaye olacak."
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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