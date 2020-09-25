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MotoGP / Son dakika

Bagnaia, MotoGP'de vizör bandı için bir kural getirilmesini istiyor

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Bagnaia, MotoGP'de vizör bandı için bir kural getirilmesini istiyor
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Çeviren: Abdullah Çelik

Francesco Bagnaia, takım arkadaşı Jack Miller'in Emilia-Romagna GP'de havalandırma kanalına giren vizör bandı nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından vizör bandının çıkarılması konusuna bir düzen getirilmesi gerektiğini söyledi.

Miller, ikinci turda Fabio Quartararo'nun çıkardığı vizör bandının motosikletinin hava girişinden içeri girdiği ve hava filtresine zarar verdiği için 8. turda yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Bagnaia da yarışı lider götürürken 21. turda düşerek yarışa veda etmişti. Bagnaia, kendisinin vizör bandı gibi bir kalıntı üstünden geçerken düştüğünü ifade etse de, veriler o esnada kendisinin bir önceki tura göre az daha fazla zorladığını işaret ediyordu.

Buna rağmen Bagnaia, Miller'in yaşadığı tarzda talihsizlikleri önlemek için bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyor.

Bagnaia, "Bu, Güvenlik Komisyonu'nda tartışmak istediğim şeylerden birisi çünkü bu normal bir şey değil. Yaptığım kaza için böyle konuşmuyorum çünkü bunun vizör bandından kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyoruz. Jack'in başına gelenler için bunları söylüyorum."

"Birilerinin bu şekilde yarışı kaybediyor olmaları normal bir şey değil."

"Bu yüzden pist hakemleri, pist üstünde vizör bandı gördükleri her an temizlemek zorundalar çünkü bu şekilde yarışı kaybedemezsiniz." dedi.

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Bu konuda neler yapılabileceğinin sorulması üzerine Bagnaia, vizör bantlarının belli bir aralıkta atılabileceğini, bu sayede pist görevlilerinin onları kolay bir şekilde kaldırabileceğini söyledi.

Bagnaia, "Sıralama ya da antrenmanda her zaman pisti temizlemek mümkün olmayabilir. Bu imkansız çünkü sürücüler pistin her yerinde oluyor."

"Belki her yarış için vizör bantlarının atılabileceği bir yer belirlenebilir."

"Mesela, Misano'da 6. virajdan sonraki düzlükte olabilir. Bu sayede görevliler pisti daha iyi temizleyebilirler. Pistin sadece bir yerinde bunun olacağını bilirler."

"Ancak tabii ki olur mu bilmiyorum. Bu konu hakkında konuşmak önemli olacak çünkü Jack Misano'da kazanacak hıza sahip olmasa da ilk 7'de mücadele edebilirdi. O, şampiyonluk mücadelesi veren bir isim."

"Bu yüzden onun bu şampiyonada bir yarıştan sıfır puanla ayrılmaması gerekiyordu." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Francesco Bagnaia
Editör Lewis Duncan

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