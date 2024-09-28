Bagnaia: "MotoGP şampiyonluk mücadelesi 'hatalar şampiyonasına' dönüştü"

Bagnaia, Endonezya'daki sprint yarışında ikinci sıradaki Enea Bastianini'ye 0.107 saniye fark atarak zafere ulaştı.

Buna rağmen genel olarak sezonda çok fazla hata yapıldığının altını çizerek bunun sebebi olarak lastikleri gösterdi.

Bagnaia, cumartesi gününün ardından medyaya, "Bu sezon bir 'hatalar şampiyonası' gibi görünüyor."

"Bunun lastiklerin performansından kaynaklandığını düşünüyorum."

"Arka taraf çok yukarıda olduğu için çok sert fren yapıyoruz, bu yüzden ön tarafta daha fazla sorun yaşıyoruz çünkü virajlara çok daha hızlı giriyoruz."

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama Michelin'in bu sezon geliştirdiği performans inanılmaz, tüm pistlerde hızımızı çok artırdık ama bu sınırdayken kaza yapmak daha yakın. Bu yüzden şampiyona için odaklanmaya devam etmemiz çok önemli."

"Yarışa kadar en iyi hafta sonu değildi ama her seansta ilerleme kaydettik." şeklinde konuştu.