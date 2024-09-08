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MotoGP San Marino GP

Bagnaia, MotoGP şampiyonluk mücadelesinde Martin'e puan kaybettiği için "kızgın"

Francesco Bagnaia bu yılki şampiyonada Jorge Martin'in gerisinde kalıyor ve Pazar günkü San Marino Grand Prix'sinde mücadele etmesi gerektiğini biliyor.

Ben Hunt
Ben Hunt
Jorge Martin, Pramac Racing

MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia, San Marino Grand Prix'si sprint yarışında kötü bir başlangıç yaparak zaferi kaçırdıktan sonra "kızgın" olduğunu söyledi.

Bagnaia, Cuma günkü antrenmanları domine etmiş ve yeni bir Misano tur rekoru ile sprint yarışı için pole pozisyonunu almıştı.

Ancak kötü bir başlangıç, şampiyonadaki rakibi Jorge Martin'in dördüncü sıradan liderliğe yükselmesini sağladı.

Bagnaia, aşırı ısınan ön lastikle mücadele ettikten sonra ikinciliğe tutunmayı başardı ancak ikinci sıradaki finişinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ve bu da Pramac'tan Martin'in şampiyonada 26 puanlık bir avantaja sahip olduğu anlamına geliyor.

“Performansıma kızgınım çünkü kötü bir başlangıç yaptım, debriyajla iyi bir başlangıç yapamadım ve birinciliği kaybettim.”

“Bu pistte önünüzdekilerle aynı hıza sahip olduğunuzda geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz.”

“İlk turlarda deniyordum ama sonra ön lastik çok ısındı ve onu kaybetmeye başladım.”

Race start

Race start

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bu yüzden Jorge'yi geçme şansım yoktu. Bu öğleden sonra o daha hızlıydı. Aslında daha hızlı değildi ama kesinlikle daha iyi bir iş çıkardı.”

“Yarın için kendimizi geliştirmeliyiz çünkü bu şekilde bir başlangıç daha yapamayız.” dedi.

Bagnaia, Martin'in arkasındaki türbülanslı havada da sorun yaşadığını söyledi ve ekledi: “Altıncı, sekizinci ve onuncu virajların çıkışlarında motosikleti biraz kaybediyordum, motosiklet üzerinde kayıyordum. Geriye düşmüştüm ve her şey değişti.”

“Tek başınıza sürdüğünüzde her şey mükemmel, ancak kirli hava olduğunda motosiklet farklı davranıyor.”

Aragon'daki son yarışta kaza yapan Bagnaia, şu anda şampiyona sıralamasında Martin'in 26 puan gerisinde yer alıyor ve lastik seçiminin Pazar günkü yarışta işe yaramasını umuyor.

“Aragon'da olanlardan sonra, maksimumu çıkarmak ve yarışı bitirmek önemliydi.”

“Ancak yarın için orta lastikle farklı bir yarış olacak. Orta hamur ile istediğiniz gibi zorlayamazsınız ve ilk turlarda daha dikkatli olmanız gerekir.”

“Bence bazı sürücüler yumuşakla gitmeyi deneyecek çünkü bugün son iki, üç tur dışında oldukça iyiydi. Ama bence bu da iyi bir seçim olacaktır.” diye ekledi.

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