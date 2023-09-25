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Bagnaia: "Şampiyonluk yolundayken hatalar kabul edilemez"

Şampiyona liderliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Francesco Bagnaia, artık şampiyonada hata yapmama lüksünün kalmadığını söylüyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team after the crash

Eylül ayının başında MotoGP'de şampiyona bitmiş gibiydi, nitekim Avusturya GP'sinin ardından şampiyonada en yakın rakibi Jorge Martin ile farkı 63'e çıkaran Bagnaia arka arkaya ikinci şampiyonluğuna koşar adım ilerliyordu.

Ancak Barselona'da her şey değişti, bacağının üstünden motosiklet geçtiği bir kazanın ardından fiziksel olarak formdan düşen Bagnaia için özellikle uzun sürüşlerde iyi bir performans sergilemek epey zorlaştı.

İlk olarak Misano'da Martin'e direnemeyen ve şampiyonadaki farkın 36'ya kadar inmesine izin vermek durumunda kalan Bagnaia, Hindistan'da ise kabusu yaşadı ve kendini yerde bularak yarışa veda etti.

Martin'in ikinciliği farkın 36 puandan 13 puana inmesi anlamına gelmekteydi, kısacası şampiyonluk artık aslanın ağzında. 

Kazayla ilgili konuşan Bagnaia, "Zorluyordum."

"Daha sert lastik ile yarışma riskini kabul ettik. Nedenini bilmiyoruz ama dürüst olmak gerekirse diğer tüm Ducatiler orta ön lastik takarken ben farklı bir tercih yaptım."

"Orta lastikle biraz sorun yaşıyordum. Frenlemede çok fazla sorun yaşıyordum. Sert lastikle her şey çok daha iyiydi. Limitleri zorlayabiliyordum, ancak bu kadar zorladığınızda başınıza birtakım sıkıntılar gelebiliyor."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak sınırları zorlamadığım sürece hiçbir şey yapamazdım, nitekim [Marco] Bezzecchi bugün yenilmezdi ama Jorge ile mücadele halindeydim."

"Mutlu değilim çünkü bunun benim başıma gelmemesi gerektiğini düşünüyorum, halen şampiyonluk için mücadele halindeyim. Böyle bir hata kabul edilemez."

"Motosikletin de son iki yarıştır eski durumunda olmadığını düşünüyorum, normalde en güçlü noktamız frenlemeydi. Şu anda ise zayıf noktamız konumunda." 

"Motosikleti durdurmakta güçlük çekiyorum, arka taraf çok zorlanıyor ve bunun nedenini halen anlayabilmiş değiliz."

"Bu yüzden Cumartesi günü bir toplantı yaptık ancak Pazar gününe kadar çözmemiz mümkün değildi. Japonya'da işlerin iyileşeceği kesin." dedi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Srinivasa Krishnan

Bagnaia'nın kötü geçen yarışları Martin'in formunun yükseldiği bir döneme denk geldi; Pramac sürücüsü son iki haftada iki sprint ve bir ana yarış galibiyetine ulaşmış vaziyette.

Rüzgarın artık Martin'in tarafından estiğini kabul eden Bagnaia, yine de takımın frenleme sorununa çözüm bulabileceğinden emin.

Bagnaia, "Takımın sorunları çözeceğini düşünüyorum. Endişelenmiyorum çünkü takımım bu konuda %100 desteğime sahip.

"Bir çözüm bulacağımızı ve en güçlü noktamızın yine frenleme olacağını çok iyi biliyorum.

"Açıkçası şu an rüzgar Martin'in arkasında, ancak yarışı Bezzecchi'nin sekiz saniye gerisinde bitirdi. VR46 hem benim, hem onun için çok güçlüydü."

"Yeniden galibiyet için savaşmak istiyorum. Avusturya'daki yarışları domine ettik, Barselona'da Aprilia'ya karşı mücadele ediyorduk."

"Misano'ya gelir gelmez farklı bir şey oldu, kendi evimde yarışmama rağmen her zamanki gibi iyi hissetmiyordum."

"Bu yüzden kesinlikle takımıma %100 destek veriyorum ve sorunu çözeceğiz." dedi.

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MotoGP Hindistan: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda, Bagnaia düştü!

Martin, yarışın son turunu susuzlukla boğuşarak geçirmiş

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