Bagnaia: “MotoGP pilotları Avustralya GP’nin takvimdeki yerinin değiştirilmesini istiyor”

Hatırlanacağı üzere kötü hava koşulları nedeniyle Avustralya Grand Prix’sinin sprint yarışı iptal edilmişti. Ana yarış ise cumartesi gününe alındı ve yarışı Johann Zarco kazandı.

Sprint yarışın pazar günü yerel saatle 13:00’de yapılması planlanmıştı ancak Moto3 ve Moto2’deki kazaların ardından sprint yarışı tamamen iptal edildi.

Şampiyona lideri Bagnaia, hava muhalefetinin damga vurduğu hafta sonu hakkında yorumlarda bulundu. İtalyan sürücü, Avustralya Grand Prix’sindeki bu hava koşullarının alışılmadık bir şey olmadığını ve yarışın yaz aylarının başında yapılması gerektiğini söyledi.

Bagnaia, Avustralya’nın Dorna ve yarış organizatörleri tarafından yaz aylarına alınıp alınmayacağı hakkında soruya şöyle cevap verdi: “Pilotlar olarak Avustralya yarışının yaz aylarının başlarında koşulmasını istiyoruz ancak bunu gerçekleştirmek gerçekten zor gözüküyor. Belki de Formula 1’in takviminden dolayıdır, bilmiyorum.”

“Benim için Mandalika’yı ve Avustralya’yı sezon takviminin başlarına taşımak daha mantıklı olabilir. Çünkü sezonun başlarında Phillip Island’ın şartları muhtemelen daha iyi olacaktır.”

“Sezonun erken dönemlerinde muhtemelen yine aynı rüzgar olacak, ancak güneşli havada ve yüksek sıcaklıkta yarışacağız”

“Yarış sırasında ön freni ısıtmak imkansızdı ve her tur 10. viraja fren kullanmadan giriyorduk. Hava sıcaklığı da oldukça düşüktü.”

Konuya dair açıklama yapan MotoGP yarış direktörü Mike Webb, önümüzdeki sezon Avustralya GP için belirlenen 20 Ekim tarihinin değişmeyeceğini söyledi. Takvim çoktan belirlendiğinden dolayı yarışın tarihini değiştirmenin mümkün olmadığının altını çizen Webb, ticari kaygıların da bu durumda etkili olduğunu belirtti.

Ticari kaygılar konusunun Avustralya Grand Prix Şirketi’nin Formula 1 ile yaptığı, 2035’e kadar takvimde kalacağı garantilenen Albert Park’ta düzenlenecek yarış ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Eski AGPŞ CEO’su Andrew Westacott, geçen yıl takvim tartışmalarıyla ilgili Motorsport.com muhabirlerine şu açıklamalarına yapmıştı: “MotoGP’nin ilk yarışı kesin biçimde Katar olacak. Bu durum Ocak ve Şubat aylarında boş yer olmadığını gösteriyor.”

“Yılın başında Formula 1 yarışı düzenlenecek. Organizasyon olarak nefes alacak bir zaman dilimine ihtiyacımız olacak. Ayrıca altyapının düzenlenmesi ve tedarik süreçleri için plan yapmamız gerekecek.”

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

“Dolayısıyla Avustralya’daki MotoGP yarışı için ideal yarış zamanı, takvimde şu an bulunduğu yer. Avustralya’nın takvimdeki yeri, hem bizim hem de Dorna’nın çok rahat olduğu dönemler.”

Katar, pistteki çalışmalar nedeniyle 2023’ün açılış yarışına ev sahipliği yapamamıştı, ancak 2024 açılış yarışı için yeri garantilenmiş durumda.

İtalyan pilot Bagnaia, pazar günü koşulması planlanan büyük yarışı ikinci sırada bitirdi ve Jorge Martin ile puan farkını 27 puana çıkardı. Şampiyonluk mücadelesindeki en büyük rakibi Martin ise beşinci sırada finişe gelebildi.

Ducati takımı pilotu, sprint yarışının iptal edilmesiyle ilgili şunları söyledi: “Sprint’in iptali kesinlikle doğru karardı çünkü inanılmaz bir rüzgar vardı. Ayrıca Moto2’de birçok kaza olduğunu gördük.”

“Bu yarış yönetiminin aldığı bir karardı ve bu karara saygı duymalıyız.”

“Yağışlı durumlarda iyi olduğumu biliyorum. Bu sprint yarışında da puanlar kazanacağımı hissetmiştim ancak önümüzdeki yarışlara bakıyoruz.”

Sprint yarışının iptali üzerine açıklama yapan Avustralyalı pilot Jack Miller, şunları söyledi: “İptal kararına katılmıyorum, en azından birkaç tur atmayı denemeliydik.”

“Havanın rüzgarlı olduğu doğru ama burada iklim hep böyle. Otoyolda motosiklet sürerken hava rüzgarlıysa bile sürmeye devam etmek zorundasınız.”

“Yarışmak yerine kenarda oturup motosikletleri izlemek bizim için kolay değil. Oldukça hayal kırıklığına uğradım ancak seneye olacak yarışı dört gözle bekliyorum.”