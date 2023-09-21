Bagnaia: "Morbidelli, 2024'te fabrika çıkışlı Ducati motosikletini hak ediyor"

Morbidelli, fabrika M1'de eski formunu yakalamak için mücadele etmeye devam ederken, bu yılın başlarında gelecek sezon için Yamaha ile olan yolculuğunu sona erdirdi.

Başlangıçta gelecek sezon bir yaşındaki Ducati'yi sürmek için VR46'ya geçişle bağlantılı olan Marco Bezzecchi'nin Pramac'a gitmeme kararı, 2020 şampiyona ikincisi Morbidelli'nin fabrika spesifik bir GP24'ü güvence altına alması için kapıyı açtı.

Bu hafta sonu yapılacak Hindistan Grand Prix'si öncesinde Pramac ve Ducati, Morbidelli'nin 2024 için sözleşme imzaladığını doğruladı.

Bu hamle, mevcut griddeki dört VR46 Akademi üyesinin de Ducati motosikletlerine binmesini sağlayacak.

Bagnaia, Morbidelli'nin Pramac Ducati'deki göreviyle ilgili olarak, "Eğitim açısından bir değişiklik olup olmayacağını bilmiyorum."

"Franky'nin Ducati'de olmasından dolayı mutluyum çünkü bunu hak ettiğini düşünüyorum. Yamaha'da geçirdiği son yılların onun için mümkün olan en iyi durum olmadığı kesin."

"2021'de bir sakatlıktan çıktı ve çok eski bir motosikletten yeni bir motosiklete geldi. Bu çok büyük bir fark değildi ama ekip şefi gibi pek çok şey değişti."

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yani onun için en iyi durum bu değildi ama herkes Franco'nun potansiyelini biliyor."

"Bu yüzden, benim için onun aynı motosiklette olması ve aynı şeyler hakkında konuşmaya başlayabilmemiz harika, çünkü bazen motosikletlerimiz hakkında konuşuyorduk ama sadece konuşarak karşılaştırmak imkansız."

"Bu yüzden çok mutluyum, bence bunu hak ediyor."

Morbidelli, bu yıl Akademi'deki diğer sürücülerin Ducati'nin formuyla ilgili tartışmalarını dinlerken 'sinir bozucu' zamanlar geçirdiğini itiraf etti.

Perşembe günü yaptığı açıklamada, Morbidelli, "Onların geri bildirimlerini dinlerken ve benim hislerimden çok farklı olduğunu anladığım bazı zor anlar yaşadım."

"Bazı durumlar biraz sinir bozucu oldu. Gelecek yıl her şey aynı olacak, aynı konu hakkında konuşacağız." dedi.

Üç kez MotoGP yarışı kazanan Morbidelli, gelecek sezon Pramac'ta, 2024'ten itibaren LCR Honda için yarışmak üzere iki yıllık bir anlaşma imzalayan Johann Zarco'nun yerini alacak.