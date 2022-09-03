Bagnaia, Misano'daki grid cezasının doğru olduğunu kabul ediyor

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1. antrenman sonuna doğru sorumsuz bir sürüş yaptığı ve LCR Honda'dan Marquez'in hızlı turunu iptal etmesine sebep olduğu düşünülen Bagnaia, pazar günü için üç sıra grid cezası aldı.

Ducati sürücüsü, 1-2 ve 3. virajlarda elini gazdan çekerken damalı bayrağın sallandığını düşündüğünü söyledi ve hatasını kabul etti.

Bagnaia cezası için, "Bence bu doğru."

"Cezaya tamamen katılıyorum. Bir hata yaptım. (Seansın) Çoktan bittiğini, damalı bayrağın altından geçtiğimi düşündüm, fakat geçmemiştim."

"Bir hata yaptım. Hakemlerden özür diledim ve tamam, kararın doğru olduğunu söyledim."

"Ayrıca neden cezanın uzun bir tur değil de üç sıra grid cezası olduğunu sordum. Bunu ilk defa yaptığım için olduğunu söylediler."

"İlk seferde grid cezası, ardından uzun tur alıyorsunuz."

"Onlara katılıyorum ve bu duruma daha fazla dikkat etmek adına bir adım atmanın tek yolu bu. Dolayısıyla onlara kesinlikle katılıyorum." dedi

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, Misano'daki grid cezasının uzun tura kıyasla daha hafif bir ceza olduğunu söylüyor. Ancak cezaların her yarış pistinde adil kalmasını sağlamak için atılması gereken adımlar olduğu görüşünde.

Uzun tur cezasının kendisini daha fazla cezalandıracağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Duruma göre değişir. Silverstone için hayır, ama bu pist için evet."

"Bugün bunu tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak güvenlik komisyonu ile uzun tur cezasının tüm pistler için aynı olması gerektiğini zaten konuştuk."

"Bunu yapmak imkansız çünkü Silverstone pistin farklı bölümlerinde bunu yapmak için fazla kaçış alanına sahip değil. Dolayısıyla her pistte aynı süreyi tutturmak çok zor olacak. Ama bunun üzerinde çalışacağız." dedi.

Ducati sürücüsü 2. antrenmanda 13. virajda bir kaza geçirdi. Ancak seansa yeniden katılarak 2. sıraya yerleşti.

Kazada yaşananları anlatan Bagnaia, "Önümde Luca Marini vardı ve ben ondan çok daha hızlı geliyordum."

"Sadece virajdan sonra onu geçmek için içerde kalmaya çalıştım. Beyaz çizgiye dokundum ve kaza yaptım. Orada da benim hatamdı." dedi.