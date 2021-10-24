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MotoGP / Misano GP Haberler

Bagnaia: “Misano'da ya kazanacaktım ya da düşecektim”

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Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, şampiyonluk şansını bitiren kazası sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığını, ancak bu yarışta ya galibiyete ulaşacağını ya da düşeceğini bildiğini söyledi.

Bagnaia: “Misano'da ya kazanacaktım ya da düşecektim”

Bagnaia, Misano hafta sonuna Fabio Quartararo’nun 52 puan gerisinde gelmişti ve rakibinden 3 puan daha fazla alamadığı takdirde şampiyonluk şansı bitiyordu.

Ducati sürücüsü pole pozisyonundan başladığı yarışta 27 turun 22’sini lider götürdü ve şampiyonluk savaşını Portekiz’e taşıyacak gibi görünüyordu. Quartararo ise 15. başladığı yarışta ilk 5 için savaşıyordu.

Ancak Bagnaia, 23. turun sondan bir önceki virajında kaza yaptı ve böylece Quartararo, ilk Fransız MotoGP şampiyonu oldu.

Bagnaia, takım arkadaşı Jack Miller gibi geç bir kararla beraber sert ön lastikle yarışa başladı. Her iki sürücü de bu kararın bir kumar olduğunu belirtti, ancak bu kumar işe yaradı.

Ancak her iki sürücü de sondan bir önceki virajda kaza yaptı.

Şampiyonluk şansını bitiren kazası konusunda Bagnaia, “Bu kaza, kesinlikle konsantrasyonumu kaybettiğim için olmadı.”

“Zorluyordum. Bugün ya kazanacaktım ya da kaza yapacaktım. Galibiyet için her şeyi denedim ve kaza yaptım.”

“Bence lastik seçimi iyiydi, çünkü bana frenlemede yardımcı olan tek lastik buydu ve orta lastikler benim için yumuşaktan daha kötüydü.”

“Yumuşak zaten dün ve bu sabah limitteydi, bu yüzden sert lastik doğru seçimdi.”

“Her tur çılgınlar gibi zorlamalı, lastiği sıcak tutmalıydınız. Belki de o turda 8. virajda biraz erken frenledim.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Demek istediğim, çok çalışıyoruz. Bu hafta sonu zorluydu.”

“Hız, beş hafta öncekinden daha güçlüydü (Bagnaia aynı pistte beş hafta önce kazanmıştı).”

“Bu yüzden, bu konuda mutlu olmalıyız. Ancak elbette şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

“Ancak bundan memnun olmalıyız, çünkü bugün tekrar zirvede olduğumuzu gösterdik.” dedi.

Bagnaia, Quartararo’yu tebrik eden ilk isimlerdendi ve Yamaha sürücüsünün şampiyonluğu “daha çok” hak ettiğini söyledi.

“Bugünkü performansımdan memnunum. Elbette sonuç sebebiyle hayal kırıklığı yaşadım, çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak her zaman daha rekabetçi olmaya çalışıyoruz ve gelecek sene için kesinlikle iyi yoldayız.”

“Ve Fabio’ya, şampiyonluğu daha çok hak ettiğini söyledim.”

“Elbette o, şampiyonluğu daha çok hak eden taraftı. Bu yüzden onun adına mutluyum ve geçen sene de o, benim durumumdaydı. Çünkü ilk kez bu şekilde kazanıyor ve geçen sezonun son bölümünde hatalar yapmıştı.”

“Bu sene ben bu durumdayım ve gelecek sene daha hazırlıklı şekilde döneceğimizi düşünüyorum.”

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