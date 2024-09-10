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MotoGP Misano testi

Bagnaia, Misano testinde Ducati ilk 3'üne öncülük etti, Acosta KTM ile 4. oldu

MotoGP grubu, Pazar günkü yarışın ardından Misano'da kalarak birçok üreticinin sadece yılın geri kalanı için değil, aynı zamanda önümüzdeki 2025 sezonu için de önemli güncellemeler yaptığı resmi bir sezon içi test gerçekleştirdi.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Luca Marini, Repsol Honda Takımı
Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Miguel Oliveira, Trackhouse Yarış Ekibi
Repsol Honda Takım motosikleti
Pramac Racing motosiklet detayı
Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı
Alex Marquez, Gresini Racing
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing
Ducati Team motosiklet detayı
Luca Marini'nin Bisikleti, Repsol Honda Takımı
Raul Fernandez, Trackhouse Yarış Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Luca Marini, Repsol Honda Takımı
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Joan Mir, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Jorge Martin, Pramac Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Jorge Martin, Pramac Racing
Miguel Oliveira, Trackhouse Yarış Ekibi
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Tetsuda Nakagami, LCR Honda Takımı
Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı
Raul Fernandez, Trackhouse Yarış Takımı
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Ducati Takım motosikleti
Ducati Takım motosikleti
LCR Honda Takımı motosikleti
LCR Honda Takımı motosikleti
Luca Marini, Repsol Honda Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Ducati Takım motosikleti, yeni şasi
Luca Marini'nin Bisikleti, Repsol Honda Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Davide Tardozzi, Ducati Takım yöneticisi
Ducati Takım motosikleti, yeni şasi
Joan Mir, Repsol Honda Takımı, Santi Hernandez, Repsol Honda Takımı
Aprilia Yarış Takımı motosikleti
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı, Dorna test radyosu
Aprilia Yarış Takımı motosikleti
Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Miguel Oliveira, Trackhouse Yarış Ekibi
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Repsol Honda Takım motosikleti
LCR Honda Takımı motosikleti
Red Bull GASGAS Tech3 bisikleti
Red Bull GASGAS Tech3 bisikleti
Red Bull GASGAS Tech3 bisikleti
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Trackhouse Yarış Takımı bisikleti
Raul Fernandez, Trackhouse Yarış Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Takaaki Nakagami, LCR Honda Takımı
Luca Marini, Repsol Honda Takımı
Takaaki Nakagami, LCR Honda Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Alex Marquez, Gresini Racing
Joan Mir, Repsol Honda Team
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Luca Marini, Repsol Honda Takımı
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Son MotoGP şampiyonu Francesco Bagnaia, Pazartesi günü yarış sonrası Misano MotoGP testinde tempoyu belirleyerek Ducati için 1-2-3 sonucuna öncülük etti.

Fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia, 1:30.304’lük Misano Grand Prix pole turundan onda üçten biraz daha yavaş olan 1:30.619'luk derecesiyle bitime iki saat kala en üst sırada yer aldı.

Pramac'tan Franco Morbidelli son saatlerde 1:30.780'lik derecesiyle ikinci sıraya yükseldi ve Bagnaia'nın puan tablosunu belirleyen turunun sadece 0.161 gerisinde kaldı.

Morbidelli fabrika Ducati ikilisini ayırırken, Bastianini beşinci saatte 1:31 bariyerini aşan ilk sürücü olmasının ardından üçüncü oldu.

Sekiz saatlik Misano yarışı, gece yağan yağmur nedeniyle yavaş bir başlangıç yaptı ve yeşil bayrağın sallanmasının üzerinden yaklaşık 90 dakika geçene kadar hiçbir sürücü nemli piste çıkmadı.

KTM test sürücüsü Dani Pedrosa kurulum turunu tamamlayan ilk sürücü olurken, Tech3'ten Pedro Acosta GasGas markalı RC16 ile günün ilk tur zamanını yaptı.

Pist koşullarının sürücülerin rekabetçi tur zamanları yapabilmeleri için yeterince iyileşmesi üçüncü saatin sonunu buldu ve Acosta bu noktada 1:31.369 ile liderliği ele geçirdi.

Pramac'tan Jorge Martin seansın son saatinde 1:31.124 ile çok az bir farkla daha hızlı bir tur attı ve bu derece öğle arasından sonra diğer sürücülerin geçmesi gereken bir ölçüt haline geldi.

Bastianini 1:31.116'lık derecesiyle Martin'in sabah seansındaki en iyi zamanından daha hızlı giden ilk sürücü olurken, zamanını iki onda bir daha kısaltarak 1:30 sınırına girdi.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia daha sonra sondan bir önceki saatte 1:30.950 ile daha da hızlandı ve 1:30.619 ile öndeki yerini korudu.

Seans sona ererken sadece Morbidelli bu sürenin onda ikisi içinde tur atabildi ve grubun çoğunluğu 1:31 bariyerini aşmak için mücadele etti.

Ducati Misano'da fabrika motosikletleri üzerinde yeni aero parçaları test ediyordu, ancak Motorsport.com 2025 versiyonu GP25'in yapımının ileri bir aşamada olduğunu anlıyor.

Bu arada, Tech3 sürücüsü Acosta, KTM/GasGas adına Bagnaia'nın 0.433s gerisinde dördüncü sırada yer alarak sıralamadaki en iyi Ducati dışı sürücü oldu.

Yamaha, Misano'da test için bir dizi motosiklete sahipti ve 2021 şampiyonu Fabio Quartararo, M1'in prototip versiyonunu 1:31.063'lük bir zamanın ardından bayrakta beşinci sıraya taşıdı.

Şampiyona lideri Martin, öğleden sonra marjinal kazançlar elde ederek günü altıncı sırada bitirdi. San Marino kazananı Marc Marquez ise Gresini ile yedinci sırada yer aldı. Marquez, sabah pitten en son çıkan sürücülerden biriydi ve ilk oturumda sadece 19 tur attı, ardından günün ikinci bölümünde toplam 29 tur daha ekledi.

Marco Bezzecchi, sabah 13. virajda küçük bir kaza geçiren Maverick Vinales'in en iyi Aprilia'sının önünde VR46 adına sekizinci oldu.

İlk 10 Trackhouse Racing'den Raul Fernandez tarafından tamamlandı.

Yamaha gibi Honda da Misano'daki geliştirme yaklaşımında agresifti ve aynı anda farklı özelliklere göre üretilmiş çok sayıda motosikleti test etti. Fabrika sürücüsü Joan Mir tek başına HRC garajının kendi tarafında üç farklı motosikletle yarıştı.

Sonuç olarak, LCR sürücüsü Johann Zarco 18. sırada, 1.365s geride Japon takımlarının en hızlı sürücüsü olurken, takım arkadaşı Takaaki Nakagami 19. sırada onun hemen arkasında finiş gördü.

Hem Luca Marini hem de 2020 şampiyonu Mir, sakatlıkları nedeniyle Misano yarışını kaçırdıktan sonra teste katılabildiler ve sırasıyla 21. ve 22. oldular.

Honda, RC213V'leriyle veri toplamaya devam ederken “her iki sürücünün de ilk turlardan sonra fiziksel durumlarının iyi olduğunu” bildirdi.

Tüm sürücüler, Michelin tarafından getirilen yeni bir ön lastik yapısını kısa süreliğine test ettiler ve geri bildirimlerini Fransız üreticiye ilettiler.

Cla   Driver  Bike  Time   Delay   Laps 
F.Bagnaia Ducati 1'30.619   26
F.Morbidelli Ducati 1'30.780 0.161 49
Enea Bastianini Ducati 1'30.985 0.366 22
Pedro Acosta KTM 1'31.052 0.433 44
Fabio Quartararo Yamaha 1'31.063 0.444 35
Jorge Martín Ducati 1'31.111 0.492 40
Marc Márquez Ducati 1'31.130 0.511 34
Marco Bezzecchi Ducati 1'31.133 0.514 27
Maverick Viñales Aprilia 1'31.244 0.625 53
10  Brad Binder KTM 1'31.302 0.683 34
11  Raúl Fernández Aprilia 1'31.405 0.786 43
12  Álex Márquez Ducati 1'31.455 0.836 27
13  Dani Pedrosa KTM 1'31.539 0.920 34
14  Aleix Espargaró Aprilia 1'31.683 1.064 39
15  Jack Miller KTM 1'31.840 1.221 19
16  Alex Rins Yamaha 1'31.951 1.332 31
17  Miguel Oliveira Aprilia 1'31.973 1.354 37
18  Johann Zarco Honda 1'31.979 1.360 36
19  Takaaki Nakagami Honda 1'32.305 1.686 33
20  Luca Marini Honda 1'32.502 1.883 23
21  Joan Mir Honda 1'32.587 1.968 27
22  Lorenzo Savadori Aprilia 1'33.312 2.693 43

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Rachit Thukral
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Rachit Thukral
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