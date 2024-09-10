Bagnaia, Misano testinde Ducati ilk 3'üne öncülük etti, Acosta KTM ile 4. oldu

Son MotoGP şampiyonu Francesco Bagnaia, Pazartesi günü yarış sonrası Misano MotoGP testinde tempoyu belirleyerek Ducati için 1-2-3 sonucuna öncülük etti.

Fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia, 1:30.304’lük Misano Grand Prix pole turundan onda üçten biraz daha yavaş olan 1:30.619'luk derecesiyle bitime iki saat kala en üst sırada yer aldı.

Pramac'tan Franco Morbidelli son saatlerde 1:30.780'lik derecesiyle ikinci sıraya yükseldi ve Bagnaia'nın puan tablosunu belirleyen turunun sadece 0.161 gerisinde kaldı.

Morbidelli fabrika Ducati ikilisini ayırırken, Bastianini beşinci saatte 1:31 bariyerini aşan ilk sürücü olmasının ardından üçüncü oldu.

Sekiz saatlik Misano yarışı, gece yağan yağmur nedeniyle yavaş bir başlangıç yaptı ve yeşil bayrağın sallanmasının üzerinden yaklaşık 90 dakika geçene kadar hiçbir sürücü nemli piste çıkmadı.

KTM test sürücüsü Dani Pedrosa kurulum turunu tamamlayan ilk sürücü olurken, Tech3'ten Pedro Acosta GasGas markalı RC16 ile günün ilk tur zamanını yaptı.

Pist koşullarının sürücülerin rekabetçi tur zamanları yapabilmeleri için yeterince iyileşmesi üçüncü saatin sonunu buldu ve Acosta bu noktada 1:31.369 ile liderliği ele geçirdi.

Pramac'tan Jorge Martin seansın son saatinde 1:31.124 ile çok az bir farkla daha hızlı bir tur attı ve bu derece öğle arasından sonra diğer sürücülerin geçmesi gereken bir ölçüt haline geldi.

Bastianini 1:31.116'lık derecesiyle Martin'in sabah seansındaki en iyi zamanından daha hızlı giden ilk sürücü olurken, zamanını iki onda bir daha kısaltarak 1:30 sınırına girdi.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia daha sonra sondan bir önceki saatte 1:30.950 ile daha da hızlandı ve 1:30.619 ile öndeki yerini korudu.

Seans sona ererken sadece Morbidelli bu sürenin onda ikisi içinde tur atabildi ve grubun çoğunluğu 1:31 bariyerini aşmak için mücadele etti.

Ducati Misano'da fabrika motosikletleri üzerinde yeni aero parçaları test ediyordu, ancak Motorsport.com 2025 versiyonu GP25'in yapımının ileri bir aşamada olduğunu anlıyor.

Bu arada, Tech3 sürücüsü Acosta, KTM/GasGas adına Bagnaia'nın 0.433s gerisinde dördüncü sırada yer alarak sıralamadaki en iyi Ducati dışı sürücü oldu.

Yamaha, Misano'da test için bir dizi motosiklete sahipti ve 2021 şampiyonu Fabio Quartararo, M1'in prototip versiyonunu 1:31.063'lük bir zamanın ardından bayrakta beşinci sıraya taşıdı.

Şampiyona lideri Martin, öğleden sonra marjinal kazançlar elde ederek günü altıncı sırada bitirdi. San Marino kazananı Marc Marquez ise Gresini ile yedinci sırada yer aldı. Marquez, sabah pitten en son çıkan sürücülerden biriydi ve ilk oturumda sadece 19 tur attı, ardından günün ikinci bölümünde toplam 29 tur daha ekledi.

Marco Bezzecchi, sabah 13. virajda küçük bir kaza geçiren Maverick Vinales'in en iyi Aprilia'sının önünde VR46 adına sekizinci oldu.

İlk 10 Trackhouse Racing'den Raul Fernandez tarafından tamamlandı.

Yamaha gibi Honda da Misano'daki geliştirme yaklaşımında agresifti ve aynı anda farklı özelliklere göre üretilmiş çok sayıda motosikleti test etti. Fabrika sürücüsü Joan Mir tek başına HRC garajının kendi tarafında üç farklı motosikletle yarıştı.

Sonuç olarak, LCR sürücüsü Johann Zarco 18. sırada, 1.365s geride Japon takımlarının en hızlı sürücüsü olurken, takım arkadaşı Takaaki Nakagami 19. sırada onun hemen arkasında finiş gördü.

Hem Luca Marini hem de 2020 şampiyonu Mir, sakatlıkları nedeniyle Misano yarışını kaçırdıktan sonra teste katılabildiler ve sırasıyla 21. ve 22. oldular.

Honda, RC213V'leriyle veri toplamaya devam ederken “her iki sürücünün de ilk turlardan sonra fiziksel durumlarının iyi olduğunu” bildirdi.

Tüm sürücüler, Michelin tarafından getirilen yeni bir ön lastik yapısını kısa süreliğine test ettiler ve geri bildirimlerini Fransız üreticiye ilettiler.