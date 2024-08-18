Bagnaia: "Martin'in uzun tur cezası almasına gerek yoktu"
Ducati'den Francesco Bagnaia, Jorge Martin 'in Avusturya Grand Prix sprint yarışında aldığı uzun tur cezasına katılmıyor.
Bagnaia ve Martin Spielberg'deki sprint yarışında keyifli bir mücadeleye girmiş, Pramac sürücüsü motosikletini zamanında durduramayarak pist dışına taşmış ve ikinci virajı kesmişti.
Martin elini gazdan çekip, Bagnaia'ya yol vermesine rağmen, kuralların gerektirdiği şekilde bir saniye yavaşlayamadı ve uzun tur cezası aldı.
Sonuç olarak, İspanyol sürücü galibiyet için mücadele etme şansını kaybetti ve yarışı liderin neredeyse beş saniye gerisinde tamamladı.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
İki kez MotoGP şampiyonu Bagnaia, hakemlerin cezayı verirken kurallara uygun davrandıklarını düşündüğünü ancak Martin'in pist dışına çıkarak zaten zaman kaybettiğini söyledi.
“Jorge kendisine pahalıya patlayan büyük bir hata yaptı. Fakat o virajı keserek zaten zaman kaybetti, bu yüzden cezanın gerekli olduğunu düşünmüyorum."
“Fakat kurallar böyle ve onlara uymak zorundasınız.”
Bagnaia, Martin'in önünde kalmaya çalışmak ve rakibinin pist dışına çıkmasını sağlamak adına agresif şekilde fren yaptığını açıkladı.
"1. virajdan çok iyi çıktı, ben de çok iyi çıktım. Sonrasında oraya gelirken 'şimdi sıralama turlarında gibi fren yapacağım. Eğer o da benim gibi fren yapmak isterse, kesinlikle dışarı açılacaktır' dedim. Yaptı ve dışarı çıktı."
“Şikanı kestiğinizde elbette zaten zaman kaybediyorsunuz ama kural kuraldır, bir saniye geri vermeniz gerekir ve o vermedi."
“O andan itibaren yarışla ilgili her şeyi mükemmel şekilde anlamaya çalıştım. Sprint yarışını, pazar günkü yarışa hazırlamak için mümkün olduğunca sorunsuz kullanmaya çalıştım."
“Sprint yarışlarında şimdiye kadar üç zafer elde ettik ve bu çok önemli çünkü Martin bu konuda kesinlikle benden daha hızlı.”
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