Bagnaia: "Martin'in kazasının ardından rahat bir nefes aldım"

Bagnaia 13. sıradan başladığı yarışta sezonun altıncı zaferini elde ederek şampiyonada 18 puanlık bir liderlik elde etti.

Bu zafer, İspanya GP'sinden bu yana ilk kez liderliği Martin'e kaptırdığı Cumartesi gününden sadece bir gün sonra geldi.

Ancak Bagnaia Pazar günü çok daha rekabetçiydi ve 27 turun 13'ünde üç saniye farkla öndeyken Martin'in kaza yapmasından faydalandı.

Pramac sürücüsünü çakılların arasında gördüğünde ne düşündüğü sorulduğunda Bagnaia şunları söyledi: "Bugünkü tek hedefim kazanmaktı."

"Üçüncü olduğumu gördüğümde düşüncem buydu. Onun kaza yaptığını gördüğümde biraz rahat nefes aldım çünkü çok fazla zorlamama gerek kalmamıştı."

"Kontrol bendeydi ve arka lastik biraz düşmeye başlamıştı. Bu yüzden olduğum yerde sabit kalmak daha önemliydi."

"Benim açımdan bu zafer birçok şey ifade ediyor."

"Yine çok rekabetçiydik ve bunu biraz özlemiştim, çünkü çoğu zaman zorlanıyordum."

"Bu yüzden bu performansı sergilemek çok ama çok önemliydi. Kazanmak her zaman çok önemlidir ve Jorge'nin olmadığı bir anda asıl önemli olan mümkün olduğunca çok puan almaktı."

"Ve bunu başardık. Ama benim açımdan, Barselona'daki kazadan sonra kolay bir dönem değildi."

"Dürüst olmak gerekirse bugün kazanmak bize büyük bir motivasyon sağlıyor - sadece benim için değil, takımım için de. Onlar her zaman mümkün olanın en fazlasını vermeye çalışıyorlar."

"Ayrıca bu hafta sonu durumumuzu çok daha iyi hale getirmeyi başardık."

Bagnaia'nın Katalan GP'sinde yaşadığı kaza nedeniyle bacağında ağır bir morluk oluştu ve bu durum sonraki yarışlarını da etkiledi, ancak Endonezya'nın Le Mans'tan bu yana sakatlık taşımadığı ilk yarış olduğunu da açıkladı.

Bagnaia, "Le Mans'tan sonra ayağımı ve bileğimi kırdım."

"Dürüst olmak gerekirse yarışmak oldukça zordu. Açıkçası, ağrı kesici aldığınızda hiçbir şey hissetmiyorsunuz."

"Ama sonraki günlerde kendinizi pek iyi hissetmemeye başlıyorsunuz. Mugello'da yarıştım ve her şey yolundaydı ama Sachsenring'e geldiğimizde burası tamamen sol virajlardan oluşuyordu. Bu yüzden elimdeki bağla ilgili bazı sorunlar yaşamaya başladım.

"Ayağımda kırdığım kemik bilekteki skafoid kemiği gibiydi ve iyileşmesi uzun zaman alıyor."

"Barselona'ya vardığımda nihayet iyiydi ve kazadan sonra bacağımda oluşan hematom inanılmazdı."

"Bu hafta sonu bacağımda herhangi bir sorun olmadan geçirdiğim ilk hafta sonuydu ve kesinlikle harikaydı." dedi.