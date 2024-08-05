Bagnaia: "Martin'i takip etmeye devam etseydim kaza yapacaktım"

Francesco Bagnaia, Britanya Grand Prix'sinde liderlik için verdikleri mücadele sırasında MotoGP şampiyonluğu için rakibi olan Jorge Martin ile birlikte kalmaya çalışsaydı kaza yapma riskini göze alacağını söyledi.

Önceki dört yarışın galibi Bagnaia, galip gelen Enea Bastianini ve ikinci olan Pramac'tan Martin ile mücadele edemedi ve Pazar günü Silverstone'da liderin altı saniyeden fazla gerisinde üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Cumartesi günkü sprintte podyum pozisyonunda bitirecek şekilde yarışı sürdürürken kaza yapan son şampiyon için zorlu bir hafta sonu sona erdi.

Martin'in sprintte ve grand prix'de ikinci bitirmesiyle, Bagnaia unvan mücadelesinde rakibine liderliği kaybetti ancak 2024 sezonundaki 20 yarıştan 10'u geride kalırken aralarında sadece üç puan fark bulunuyor.

Sonrasında konuşan Bagnaia, Martin ile şampiyona mücadelesinde zararı sınırlamak ve üçüncülük için puanları almak için lider ikilinin gerisine düşmekten başka seçeneği olmadığını kabul etti.

“Denedim, ama dün yaşanan kazadan sonra yarışı bitirmek daha iyiydi.”

“Bugün de kaza yapma riskim vardı. 6-7. virajda ön tarafı kaybettim ve Enea beni geçti.”

“Ama o anda zaten biraz zorlanıyordum, Jorge'yi takip etmeye çalışıyordum ve onu takip etmek için fazla risk alıyordum.”

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bu yüzden arkadan gelenlerle olan farkı yönetmek ve yarışı bitirmek daha iyiydi, üçüncü sıra iyidir.” dedi.

Bagnaia, yarışın başında pole pozisyonundaki Aleix Espargaro'dan liderliği aldı ve yarışın ilk yarısında tempoyu kontrol etti, ancak 20 turun 10. turunda Martin tarafından Village virajında geçildi.

İki tur sonra Vale'de genişledi ve takım arkadaşı Bastianini'ye ikinci sıraya geçme fırsatı verdi. Bastianini, 2024'teki ilk grand prix zaferini ve fabrika Ducati sürücüsü olarak ikinci zaferini elde etmek için Martin'i sondan bir önceki turda geçti.

27 yaşındaki sürücü, kendisiyle aynı GP24 motosikletine sahip Bastianini ve Martin'in hızına neden ayak uyduramadığını anlamak için motosikletinden gelen verileri dikkatle analiz edeceğini söyledi.

Bagnaia, yarış sonu basın toplantısında,“Bugün öğleden sonra yapmak istediğim ilk şey, verilerin tamamını kontrol etmek çünkü neyi yanlış yaptığımı bilmek istiyorum.”

“Hız ve lastik açısından her şeyi iyi yönettiğimi düşünüyordum ama Jorge beni geçtiğinde benden daha iyi durumda olduğunu gördüm. Sonra önü kaybettim ve Enea beni geçti.”

“Biraz yavaşlamaya ve sadece yarışı bitirmeye karar verdim. Açıkçası bugün bu daha iyi bir pozisyon için savaşmaktan daha iyiydi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve en iyisi de üçüncülük oldu.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pazar günü Silverstone'daki yarıştan önce en çok konuşulan konu lastik seçimiydi ve orta lastiğin tüm mesafeyi kat edecek kadar iyi olup olmayacağına dair sorular vardı.

Sonunda, daha serin koşullar iki sürücü hariç hepsinin orta ön lastiği tercih etmesine neden oldu ve Bagnaia da seçimini çoğunluk gibi yaptı.

Ancak, iki kez şampiyon, ön lastiğin istediği gibi davranmadığını, arka lastiğe ekstra baskı yaptığını ve onu aşırı derecede aşındırdığını hissetti.

“Ön lastikten memnun olmadığım her seferde, arkayı bitiriyorum çünkü motosikleti ön lastikle dönmeye zorlayamıyorum.”

“Bu ilk kez olmuyor. Ön lastikten tam olarak memnun değilim, bugün orta lastiği seçtik.”

“Arka lastiği daha fazla bitirdim çünkü ön lastiği motosikleti döndürmeye zorlayamıyorum ve arka lastiklerin tükenmesi ben biraz zorladı.”

“Çok fazla hareket ediyordum, kilitleniyordum. Geniş aldığımda bunun sebebi viraja giriş yaptığımda ve gaza dokunduğumda motosikleti kaybetmemdi. Lastik, beklediğimden daha az destek veriyordu ve motosikleti döndürmek benim için zordu.” diye ekledi.