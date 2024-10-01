Bagnaia, Martin'i avlamayı sürdürüyor: "Sprintin ardından yine iyi puanlar kazandık"

Bagnaia, Endonezya GP'sinin ardından Martin'in 24 puanlık avantajını 21 puana indirdi.

Yarışın ilk turlarında yedinci sıraya kadar gerileyen Bagnaia, kapanış etaplarında Bastianini'nin kaza yapması ve Bezzecchi'nin 10. virajda durmasıyla dördüncülüğe kadar yükseldi. Sonrasında ise Morbidelli'yi geçerek sezonun 11. Grand Prix podyumunu elde etti.

Bagnaia, "Sprint yarışı startının aynısını yapmaya çalıştım ama debriyaj farklı bir tepki verdi."

"Starttan sonra ilk turlarda fazla temkinli olduğum için pozisyon kaybetmeye başladım ve onları geri almak için mücadele ettim."

"Hızım çok güçlüydü ama önümdekileri kolayca geçmeme yetmedi. Yani zor bir yarıştı ama mutluyum, çünkü cumartesi gününün ardından yine iyi puanlar kazandık." dedi.