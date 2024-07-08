Bagnaia: "Martin ile son turda harika bir mücadele vermeyi bekliyordum"

Pramac sürücüsü Martin, pole pozisyonundan başladığı ve 30 turun 7'sinde şampiyonluk rakibi Bagnaia'dan liderliği geri aldığı Sachsenring yarışı sona yaklaşırken ön tarafta rahatça ilerliyordu.

İtalyan sürücü, yarışın ilk bölümünü arka lastiğini koruyarak geçirdiği için daha fazla performansa sahip gibi görünüyordu ve bu da onu son turlarda mücadeleye geri getirdi.

Martin'in ilk virajda frenleme sırasında büyük bir hata yapması ve 29. turda yere düşmesiyle, iki sürücü arasında doğrudan bir mücadele yaşanmadı. Martin bu turun başında yaklaşık 0.6 saniye farkla liderdi.

Yılın altıncı zaferinden sonra konuşan Bagnaia, lastiklerden daha fazla verim almak için üçüncü sıraya düşme stratejisinin kendisine biraz zaman kaybettirdiğini kabul etti, ancak son tura kadar Martin'i yakalayabileceğini düşünüyordu.

Ducati sürücüsü, "Arka lastikler konusunda çok hassas olmaya çalışıyordum çünkü yarışın son bölümünde ne kadar çok lastiğim olursa o kadar iyi olacağını biliyordum. Bu yüzden her şeyi denedim."

"Her iki Pramac da [Martin ve Franco Morbidelli ] beni geçtiğinde biraz fazla zorladıklarını fark ettim. Bu yüzden biraz yavaşlamaya karar verdim, sonrasında zorlamaya devam ettim."

Jorge Martin, Pramac Racing kazası Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Belki Franky'nin arkasında biraz fazla kaybettim çünkü o sırada Jorge bir saniyeden fazla kazanıyordu ve sonra Jorge'ye yetişmek için tekrar zorlamaya çalıştım."

"Çok yaklaşmıştım ama sonra o kaza yaptı. Çok şanssızdı. Bence son turda aramızdaki en büyük mücadelelerden biri olabilirdi ama olmadı. "

"Çok mutluyum, üst üste dördüncü galibiyetimi elde ettim. Yaz tatiline kocaman bir gülümsemeyle girmenin en iyi yolu bu." dedi.

Bagnaia, iki ay kadar önce Katalan GP sprintinde yarış dışı kaldığında Martin'e karşı 39 puanlık bir farkla karşı karşıyaydı ve yılın başında 2023 şampiyonluğu ikincisinin çok daha sert bir meydan okumasıyla karşılaştı.

Ancak bu hatanın ardından art arda elde ettiği dört yarış zaferi, bu açığı 10 puanlık bir liderliğe dönüştürmesini sağladı.

Bununla birlikte, rakibi Martin'in baskı altında gerilemeye devam ettiğini rağmen, Bagnaia Sachsenring'deki zaferinin şampiyona için bir dönüm noktası olduğunu düşünmüyor.

"Altı ya da yedi yarıştır bu ruh halindeyim."

"Kendimi iyi hissediyorum ve ekibimle birlikte harikayız. Her hafta sonu mükemmel bir iş çıkarıyoruz. Bu yüzden çok mutluyum ve kesinlikle iyi bir ruh halindeyiz."

"Ama Jorge için de bunun değişeceğini sanmıyorum. Yeniden sıfırdan başlamak gibi olacak çünkü aramızda 10 puan fark var ve şampiyona hâlâ çok uzun. Dolayısıyla şampiyonluk hakkında düşünmenin zamanı değil."