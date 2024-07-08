Bagnaia: "Martin ile son turda harika bir mücadele vermeyi bekliyordum"
Francesco Bagnaia, Almanya'da sonuna kadar gidebilseydi galibiyet için Jorge Martin ile mücadele edeceklerine inanıyor.
Jorge Martin, Pramac Racing kazası
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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