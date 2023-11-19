Bagnaia, Martin ile arasındaki puan farkının azalmasının ardından "kızgın"
Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP Katar Grand Prix sprintinde motosikletinin arka tarafındaki yol tutuş sorunları nedeniyle Jorge Martin ile arasındaki şampiyona farkının bu kadar azalmasına "kızgın" olduğunu söyledi.
Son Dünya Şampiyonu Katar'a, Pramac'taki rakibi Martin'e her iki yarışta da 23 puan fark atabilirse 2023 şampiyonluğunu kazanabilme olasılığıyla geldi.
Ancak Martin'in sprinti kazanması ve Bagnaia'nın arka tutuş eksikliğiyle mücadele ederek ancak beşinci olabilmesinin ardından ikili arasındaki fark sadece yedi puana indi. Böylece şampiyonluk mücadelesi önümüzdeki hafta Valencia'daki finale taşınacak.
Bagnaia, sprint öncesinde Ducati'sinde zafer için savaşabileceğini düşündüren bir his olduğunu, ancak bunun yerine kendisini "normal tempoya sahip olmak için mücadele ederken" bulduğunu söyledi.
Bagnaia, "Dürüst olmak gerekirse, tüm hafta sonu boyunca farklı bir his yaşıyordum - zafer için potansiyelimizi kullanma hissi.
"Ama yarış başlar başlamaz, hislerim farklılaştı."
"Zorlamak için çok mücadele ediyordum, normal bir tempoya sahip olmak için çok mücadele ediyordum - bu sabah zaten biraz tutarlılıkla bu gördüğüm bir şeydi."
"Bu yüzden olanlara oldukça kızgınım çünkü bu şekilde yedi puan kaybetmek üzücü."
"Sadece yarınki yarışı dört gözle bekliyorum çünkü normal bir durumda daha hızlı olabileceğimi düşünüyorum."
"Arka tarafın tutuşuyla ilgili hislerim gerçekten çok düşüktü. Virajlardan önümdekilerle aynı şekilde çıkmakta zorlanıyordum."
"[Gazı] açar açmaz çok fazla kayıyordum, lastik çok fazla patinaja düşüyordu ve bu hafta sonunun geri kalanına kıyasla farklıydı." dedi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Martin, Pramac Racing
Katar'da zorlu bir Cuma günü geçiren Martin de yol tutuş eksikliğiyle mücadele etti ve Cumartesi gününe, yarış hazırlığı açısından normalden daha kötü girdiğini itiraf etti.
Ancak Martin, Cumartesi öğleden sonraki antrenmandan itibaren sprinti kazanabileceğini bildiğini söyledi - yine de startta bazı "şüpheleri" olduğunu kabul etti.
Pazar günü şampiyonada liderliği ele geçirme potansiyeline sahip olan Martin, Grand Prix'nin hem kendisi hem de Bagnaia için "büyük, çok büyük bir gün" olduğunu kabul etti.
Martin, "Elbette hedefimiz puanları toplamak. Bunu başardık ve mutluyum. Bunu yarın da yapmamız gerekiyor.
"Yarın hepimiz için - Pecco ve benim için - büyük bir gün. Yarının nasıl geçeceğine bağlı olarak, Valencia'da farklı bir hikaye olacak."
"Umarım bir puan bile olsa birkaç puanı geri kazanabiliriz. Valencia'da yakın olmak çok önemli olacak."
"Şu anda iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum - bugün güçlüydüm ve yarın da bunu başarabiliriz." dedi.
Martin sprintte Bagnaia'ya iki agresif sollama yaptı ve her iki durumda da temas yaşandı.
Pramac sürücüsü çılgınca bir şey yapmadığını düşünüyor, ancak hamleleri tamamlarken bazı riskler almak zorunda kaldığını kabul ediyor.
Martin, "Evet, start her zaman büyük bir risktir, ancak ilk virajda Pecco'nun önüne geçeceğimi gördüm."
"Yani gerçekten de sondan ikinci turdaki Tayland son virajı gibiydi. Benzerdi, içerideydim ve o hiçbir şey yapamadı."
"Ayrıca, diğer hamle, sollamak için zor bir yerdi [6. viraj] ama daha fazla hıza sahip olduğumu gördüm."
"Bu yüzden denemek zorundaydım ve o dışarıda kaldı. Bence o kadar riskli değildi, belki çizgiyi kapattığı zaman riskli bir durum oluştu."
"Ama bence çılgınca bir hareket değildi. [Fabio] Di Giannantonio'nun çok güçlü geldiğini gördüğümde daha fazla risk aldım, son turda çok zorladım. Ancak her puan önemlidir, bu yüzden bugün zorlamak ve kazanmak için iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum." dedi.
Hareketlerle ilgili görüşü sorulduğunda Bagnaia basitçe cevap verdi: "Bence bunu yapanın o olması harika, bu yüzden hoşuma giden bir durum ortaya çıkıyor."
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