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MotoGP Jerez Nisan Testi

Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

Francesco Bagnaia'ya göre Marc Marquez, bu yıldan sonra terfi etmesi halinde Ducati'nin fabrika takımına iyi bir şekilde uyum sağlayacak.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Dorna

İspanya GP'de Bagnaia, muhteşem bir mücadelenin sonunda Marquez'i geride bırakarak bugüne kadarki en iyi MotoGP yarış galibiyetlerinden birini elde etti.

Bagnaia, 2021'de fabrika Ducati takımına geçerek 2022 ve 2023'te arka arkaya MotoGP Dünya Şampiyonluklarına ulaşırken; Marquez kariyerini tehdit eden bir dizi sakatlık, Honda'nın rekabet gücünün azalması ve 2024'te uydu takım Gresini Ducati'ye geçmek zorunda kalması nedeniyle sorunlar yaşadı.

Ancak ilk üç yarışta podyum mücadelesi veren ve Jerez'deki dördüncü yarışta zafer için mücadele eden Marquez, Ducati'ye adaptasyonunun tamamlandığını ve 2025'te fabrika Ducati terfisi için şimdiden resmin içinde olduğunu düşünüyor.

Pazartesi günü Jerez'deki İspanya GP'si sonrası testte Marquez'in gelecekteki takım arkadaşı olma olasılığı hakkında konuşan Bagnaia şunları söyledi: "Marc, Honda takımında 12 yıl geçirdi. Eminim Ducati gibi bir takıma bir şeyler katabilir."

"Şu anda son derece rekabetçiyiz, her ayrıntıya dikkat ediyoruz, çok yüksek bir seviyedeyiz. Bu yüzden Marquez duruma iyi uyum sağlayacaktır."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez bu hafta başında yaptığı açıklamada, fabrika Ducati sürüşünün 2025 için tek seçeneği olmadığını ve diğer üreticilerin kendisiyle görüşmelere başladığını açıkladı.

Marquez, "Önemli olan bu konuda net olmam ve tek bir seçeneğe sahip olmamam." dedi. 

2024 sezonuna girerken Bagnaia, Ducati'de iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak en azından 2026 sezonunun sonuna kadar fabrika takımında kalırken, takım arkadaşı Enea Bastianini'nin anlaşması bu sezonun sonunda bitiyor.

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