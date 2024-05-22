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MotoGP Fransa GP

Bagnaia: "Marquez'i takım arkadaşı olarak istemediğim iddiaları saçmalık"

Francesco Bagnaia, altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez'i gelecek yıl Ducati fabrika takımında görmek istemediğini yalanladı.

Ezel Tan
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati, Enea Bastianini'nin iki yıllık sözleşmesinin bu yıl sonunda bitecek olması nedeniyle 2025 için olası seçeneklere bakıyor.

Seçenekler arasında Bastianini ile yola devam etme, Jorge Martin'le anlaşma ve Marc Marquez'i fabrika takımına getirme yer alıyor.

İçeriden bazı isimler Bagnaia'nın Marquez'i takımda isteyip istemeyeceğini sorguluyor çünkü bunun takım uyumuna zarar verme ve takım içerisindeki konumunu tehlikeye atma ihtimali var.

Ancak Bagnaia, üçlü arasında herhangi bir tercihi olmadığını açıkça ifade etti.

İtalyan sürücü, “Son birkaç gündür Marc'ı fabrika takımında istemediğimi söyleyen bir video gördüm ama bu saçmalık."

“Umrumda değil. Sadece hepsini yenmek, her zaman en iyi olmaya çalışmak ve böyle devam etmek istiyorum. Aralarından herhangi bir tercihim yok."

“Enea ile iyi anlaşıyorum ve karşı karşıya olduğumuz işi gayet iyi biliyorum. Eğer takım takım arkadaşım değişirse yeniden başlamamız gerekecek. Fakat ne olursa olsun benim hedefim her zaman onlardan daha güçlü olmak." dedi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Artık Pramac'ta kalmak istemeyen Martin ise bir sonraki adımın fabrika takımına geçmesi olduğunu açıkça belirtti.

“Kendi açımdan, bulunduğum yerden memnunum ancak MotoGP'deki tüm kariyerim boyunca başladığım ve büyüdüğüm Ducati ailesinin durumuna bakarsak, doğal hamle fabrika takımına geçmek olacak."

“2022'de gerçekten çok yaklaşmıştım, geçen sezon son yarışa kadar yine yakındım. Hedefim oraya geçmek, umarım kısa sürede bunu başarabilirim."

"Olmazsa ne olacağını göreceğiz.”

Marquez'in kendisi gelecek yıl Ducati'de yer alma şansı konusunda çekingen davransa da, şampiyonluk için fabrika takımında yer alması gerektiğinin farkında.

“Buraya çok özel bir durumda geldim ve şimdi adım adım daha iyi hissediyorum. Artık daha iyi güçlüyüm ve kendime daha çok güveniyorum. Aslına bakarsak bu yıl için hedefim de buydu."

“Eğer 2025 ve 2026'da bu şekilde devam edersem hedefim değişecek ve şampiyonluk için mücadele etmek isteyeceğim."

“Şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsanız da motosikletinizde en yeni malzemelerin olması gerekiyor."

“Ancak yarış pistinde daha hızlı olursam, gelecek için daha fazla seçeneğim olur. Eğer şansım olursa da en iyi kararı vereceğim.”

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