Bagnaia: "Marquez ile mücadelemizden çok keyif aldım"

Bagnaia ve Marquez, Jorge Martin'in kaza yapmasının ardından Pazar günü Jerez'de düzenlenen 25 turluk yarışın son turlarında mücadele etti.

İkili geçen ay Portekiz GP'sinde de bir mücadele yaşamış olsa da Bagnaia, Marquez ile mücadelesinden keyif aldığını dile getirdi.

Motogp.com'un After the Flag programına konuşan Bagnaia, "Mücadeleden çok keyif aldım."

"Elbette, Marc'la mücadele ederken dikkatli olmalısınız çünkü onunla mücadeleler çok yoğun geçer."

"Yedi ve sekizinci virajlarda çok güçlü olduğunu çok iyi biliyordum ve her turda farkı kapattığını görüyordum."

"Ancak dokuzuncu virajın girişinde gerçekten güçlüydüm. Bu yüzden kendi kendime 'Tamam, sekizinci virajda risk almayacağım ama dokuzuncu virajda biraz avantaj elde etmek için çok sert kıracağım' diyordum."

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu şekilde mücadele ettiğinizde, temas yaşamayı da beklersiniz. Ama hamlemin oldukça yumuşak ve akıllıca olduğunu düşündüm çünkü içerideydim."

"Beni dışarıdan geçmeye çalıştı ama apekste temas ettik."

Martin'in kazasından önce Bagnaia, Pramac'taki rakibinin 47 puan gerisindeydi ancak şu anda sadece 17 puan geride.

"Şampiyonluğu düşünmeye başlamak için çok erken. Jorge kaza yapar yapmaz motosikletle daha iyi hissettim ve zorlamaya başladım."

"Yani hayır, asla pes etmeyi düşünmedim. Ben böyle bir anda pes etmeyi seven biri değilim."