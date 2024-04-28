Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP İspanya GP

Bagnaia: "Marquez ile mücadelemizden çok keyif aldım"

MotoGP İspanya Grand Prix galibi Francesco Bagnaia, Jerez'de Marc Marquez ile mücadele etmekten oldukça keyif aldığını dile getirdi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia ve Marquez, Jorge Martin'in kaza yapmasının ardından Pazar günü Jerez'de düzenlenen 25 turluk yarışın son turlarında mücadele etti.

İkili geçen ay Portekiz GP'sinde de bir mücadele yaşamış olsa da Bagnaia, Marquez ile mücadelesinden keyif aldığını dile getirdi.

Motogp.com'un After the Flag programına konuşan Bagnaia, "Mücadeleden çok keyif aldım." 

"Elbette, Marc'la mücadele ederken dikkatli olmalısınız çünkü onunla mücadeleler çok yoğun geçer."

"Yedi ve sekizinci virajlarda çok güçlü olduğunu çok iyi biliyordum ve her turda farkı kapattığını görüyordum."

"Ancak dokuzuncu virajın girişinde gerçekten güçlüydüm. Bu yüzden kendi kendime 'Tamam, sekizinci virajda risk almayacağım ama dokuzuncu virajda biraz avantaj elde etmek için çok sert kıracağım' diyordum."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu şekilde mücadele ettiğinizde, temas yaşamayı da beklersiniz. Ama hamlemin oldukça yumuşak ve akıllıca olduğunu düşündüm çünkü içerideydim."

"Beni dışarıdan geçmeye çalıştı ama apekste temas ettik."

Martin'in kazasından önce Bagnaia, Pramac'taki rakibinin 47 puan gerisindeydi ancak şu anda sadece 17 puan geride.

"Şampiyonluğu düşünmeye başlamak için çok erken. Jorge kaza yapar yapmaz motosikletle daha iyi hissettim ve zorlamaya başladım."

"Yani hayır, asla pes etmeyi düşünmedim. Ben böyle bir anda pes etmeyi seven biri değilim."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marquez: "Bagnaia ile 'eski günlerdeki gibi' mücadele ettik"
Sonraki haber Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"

Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"

MotoGP
Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"
Marquez, Jerez'deki podyumun 2. baharın başlangıcı olmasını umuyor

Marquez, Jerez'deki podyumun 2. baharın başlangıcı olmasını umuyor

MotoGP
İspanya GP
Marquez, Jerez'deki podyumun 2. baharın başlangıcı olmasını umuyor
Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"

Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"

MotoGP
İspanya GP
Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"
Francesco Bagnaia
Daha fazlası
Francesco Bagnaia
Bagnaia: "Sprint yarışlarında plansız geçişler deneniyor"

Bagnaia: "Sprint yarışlarında plansız geçişler deneniyor"

MotoGP
İspanya GP
Bagnaia: "Sprint yarışlarında plansız geçişler deneniyor"
Bagnaia, Jerez antrenmanını bir 'test' olarak kullanmış

Bagnaia, Jerez antrenmanını bir 'test' olarak kullanmış

MotoGP
İspanya GP
Bagnaia, Jerez antrenmanını bir 'test' olarak kullanmış
Martin: "Şampiyonluğun favorisi Bagnaia"

Martin: "Şampiyonluğun favorisi Bagnaia"

MotoGP
Amerika GP
Martin: "Şampiyonluğun favorisi Bagnaia"
Ducati Team
Daha fazlası
Ducati Team
Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

MotoGP
Amerika GP
Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"
Bagnaia: "Sarsıntı sorunu yarışı 'savunma modunda' tamamlamama neden oldu"

Bagnaia: "Sarsıntı sorunu yarışı 'savunma modunda' tamamlamama neden oldu"

MotoGP
Amerika GP
Bagnaia: "Sarsıntı sorunu yarışı 'savunma modunda' tamamlamama neden oldu"
Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"

Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"

MotoGP
Portekiz GP
Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"

Son Haberler

Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

F1 Formula 1
Miami GP
Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

F1 Formula 1
Miami GP
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"
Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor

Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor

F1 Formula 1
Miami GP
Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor
McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

F1 Formula 1
Miami GP
McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye