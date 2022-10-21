Bagnaia, Malezya'da Q2 fırsatını zorlaştırmasının ardından hayal kırıklığı yaşıyor

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Bu hafta sonu yapılacak Malezya GP'ye sürücüler şampiyonasında en yakın rakibi Fabio Quartararo'nun 14 puan önünde gelen Bagnaia, bu hafta sonu Quartararo'dan 11 puan fazla almayı başarırsa şampiyon olacak.

Ancak bugünkü ikinci antrenman seansı, bir anda gelen sağanak yağmurun ardından ıslak şartlar altında gerçekleşti ve bu yüzden birinci antrenman seansındaki dereceler, günün hızlı dereceleri oldu.

Bagnaia, birinci antrenman seansının sonunda rakibi Quartararo dahil yeni set lastiğe geçmeyen isimlerden birisiydi. Quartararo seansı 7. sırada tamamlarken Bagnaia 11. sırada kaldı. Şu aşamada Bagnaia, sıralamalarda doğrudan 2. seansa katılabilecek durumda değil.

Bagnaia, yarış hazırlıkları kapsamında orta lastiklerle çalışmaya odaklandığı için yeni lastiklere geçmediğini, ancak şu an için ilk 10 sırada olmamasının acı verici olduğunu çünkü cumartesi günü için tahminlerin belirsiz olduğunu söyledi.

Bagnaia, "İlk antrenmanın sonunda yeni lastiğe geçmeme kararı bana aitti."

"Öğleden sonra yağmur yağmasını beklemiyordum. Orta lastikleri denemek önemliydi."

"Tabii ki ilk 10'da olmamak beni sinirlendiriyor. Özellikle de hata yapan ben olduğum için."

"Buna rağmen yine de mutluyum. Sabah seansında kullanılmış lastikle derecesini iyileştirenlerden birisiydim. Öğleden sonraki ıslak pistte, çok iyi hissetmedim ancak yine de iyi bir yerde bitirdim." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Srinivasa Krishnan

Quartararo ise Avustralya'da ikinci sıraya gerilemesinin ardından cumartesi günü yapılacak sıralamanın, bu sezonki en önemli sıralama seansı olacağını söyledi.

Buna rağmen Quartararo, kaybedecek bir şeyinin olmadığını, bu yüzden o seansa aşırı önem vermeyeceğini söyledi.

Quartararo, "Evet önemli, ancak ben o şekilde düşünmüyorum. Bunun 'senenin en önemli sıralama seansı olduğunu' düşünerek gireceğim ancak günün sonunda Katar'dan bu yana her zaman, sıralamalarda iyi iş çıkarabilmek için her şeyimi verdiğimi biliyorum."

"Bu yüzden aynı ruh halini korumam gerektiğini düşünüyorum."

"Şu anda kaybedecek bir şeyim yok düşüncesindeyim, ancak Avustralya ve Tayland'da da sıralamalarda aynı mentaliteye sahiptim."

"Bu açıdan büyük bir değişiklik olmayacak, ancak ben kendi açımdan sınırları zorlayacağım." dedi.