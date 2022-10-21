Bagnaia, Malezya'da hangi koşullarda 2022 MotoGP şampiyonu olabilir?

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İlk 10 yarışta dört kez yerde kalan ve şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 91 puan gerisine düşen Bagnaia, Almanya GP'sinin ardından inanılmaz bir form tutturdu ve arka arkaya dört galibiyet ve toplam yedi podyum elde ederek sadece puan farkını eritmekle kalmadı, 14 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi!

Bitime iki yarış kala dört sürücünün matematiksel olarak şampiyonluk şansı var: 14 puan gerideki Quartararo, 27 puan gerideki Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ve 42 puan gerideki Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini.

İtalyan sürücü, belli şartları yerine getirebildiği takdirde bu hafta sonu kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşabilecek bir konumda.

Bagnaia bu hafta sonu hangi koşullarda şampiyon olabilir?

Bagnaia kazanırsa ve Quartararo 4. olur ya da daha da geride kalırsa, Bagnaia dünya şampiyonu olacak.

ve Quartararo 4. olur ya da daha da geride kalırsa, Bagnaia dünya şampiyonu olacak. Bagnaia ikinci bitirirse ve Quartararo 7. olur ya da daha geride kalırsa, Bagnaia dünya şampiyonu olacak.

Quartararo 7. olur ya da daha geride kalırsa, Bagnaia dünya şampiyonu olacak. Bagnaia üçüncü bitirirse ve Quartararo 11. olur ya da geride kalırsa, ayrıca Espargaro 1 veya 2. değilse Bagnaia dünya şampiyonu olacak.

Quartararo 11. olur ya da geride kalırsa, ayrıca Espargaro 1 veya 2. değilse Bagnaia dünya şampiyonu olacak. Bagnaia dördüncü bitirirse, Quartararo 15. olur ya da daha geride kalırsa, Espargaro da podyuma çıkmazsa; Bagnaia dünya şampiyonu olacak.

Quartararo 15. olur ya da daha geride kalırsa, Espargaro da podyuma çıkmazsa; Bagnaia dünya şampiyonu olacak. Bagnaia beşinci bitirirse, Quartararo puan alamazsa ve Espargaro podyuma çıkamazsa; Bagnaia dünya şampiyonu olacak.

Quartararo puan alamazsa ve Espargaro podyuma çıkamazsa; Bagnaia dünya şampiyonu olacak. Bagnaia altıncı veya daha geride bitirirse, Quartararo'nun nerede bitirdiğine bakılmaksızın şampiyon olamayacak. Espargaro'nun ise şampiyonluk savaşında kalabilmesi için en az dördüncü olması gerekiyor.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bir Ducati sürücüsü en son ne zaman MotoGP şampiyonluğunu kazandı?

Bir Ducati sürücüsü son olarak 2007 yılında şampiyon olmuştu ve o sürücü Casey Stoner'dı. Stoner, premier sınıftaki iki şampiyonluğundan ilkini Ducati ile 2007 yılında kazanmıştı.

Ducati, 2003 yılında seriye bir üretici olarak katıldığından bu yana tek Sürücüler Şampiyonluğu hâlâ Stoner'ın 2007'deki şampiyonluğu olarak kalmaya devam ediyor. Fakat Bagnaia, bu hafta sonu bunu bozabilir.

When was the last time an Italian rider won the MotoGP title? Bir İtalyan sürücü en son ne zaman MotoGP şampiyonluğuna ulaştı?

Valentino Rossi'nin 2009'da Yamaha ile son kez şampiyon olmasından beri seriyi çoğunlukla İspanyol sürücüler domine etmekte; son 12 sezonda 10 kez İspanyol sürücüler (Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Joan Mir) şampiyonluğa ulaştı.

Rossi'nin ilk öğrencilerinden olan Bagnaia'nın şampiyonluğa ulaşması, VR46 Akademisi'ne de premier sınıftaki ilk şampiyonluğunu getirecek -bu, programın devamı için büyük bir adım.

En son ne zaman şampiyonluk son yarışa kalmıştı?

Eğer Bagnaia Malezya'dan şampiyon olamadan ayrılırsa, bu, 2002'de modern çağa geçişin ardından beşinci kez son yarışa taşınan bir şampiyonluk mücadelesi izleyeceğimiz anlamına gelecek.

Şampiyonanın son yarışa gittiği son sezon, Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'nun zayıf da olsa şampiyonluk şansına sahip olduğu 2017 sezonuydu, ancak Dovizioso'nun yerde kalmasıyla birlikte şampiyonluk arka arkaya ikinci, toplamda dördüncü kez Marquez'e gitmişti.

Şampiyonanın son yarışa gittiği diğer sezonlar ise Lorenzo'nun tartışmalı bir şekilde Rossi'yi mağlup ettiği 2015, Marquez'in çaylak sezonunda şampiyon olduğu 2013 ve Nicky Hayden'in yarışı tamamlayamayan Rossi'yi mağlup ettiği 2006 sezonları.