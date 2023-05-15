Bagnaia, Le Mans kazasının ardından Vinales'e "kızgın değil"

Vinales ve Bagnaia, Pazar günü Le Mans'da düzenlenen yarışın beşinci turunda temas yaşamıştı.

Vinales, üçüncülük için verilen savaşta rakibini agresif bir hamleyle geride bıraktı. Bagnaia karşı atağa kalktığı esnada motosikletinin arkasını kaybeden Vinales, hemen yanındaki Bagnaia'ya çarptı ve ikisinin de yerde kalarak yarış dışı kalmalarına sebep oldu.

Hakemler olaya baksa da, iki sürücüye de herhangi bir ceza verilmedi.

Olay hakkında konuşan Bagnaia, "Maverick'e kızgın değilim. Çakıldaki tepkisi hoşuma gitmedi çünkü bana göre biraz fazla agresifti. Fakat o adrenalinle bunlar olabilir."

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: Marc Fleury

"Bir sürücü size çarptığı için kaza yaptığınızda ya da başka bir sürücüye çarpıp kaza yaptığınızda, kendi yarışınızı ya da bir sürücünün yarışını mahvetmiş gibi hissettiğiniz için daha öfkeli olursunuz."

"Bu yüzden ona kızgın değilim. Bunu şanssız bir durum, bir yarış kazası olarak görüyorum. Bu yüzden ona kızgın değilim." dedi.

Vinales, Bagnaia'nın 11. virajdan 12. viraja doğru yön değiştirirken kendisine biraz daha fazla alan bırakabileceğini düşünse de, genel olarak İtalyan sürücüyle benzer görüştü.

Vinales, "Ne yazık ki en kötü yerde temas yaşadık. Çok yazık oldu çünkü onu çok temiz şekilde geçtim ama bana göre, bu yön değişiminde biraz boşluk bırakabilirdi."

"Yazık oldu çünkü ikimiz de puan alamadık, ki bu çok fazla potansiyele sahip olduğumuzu bir hafta sonuydu."

"Diğer sürücünün nerede olduğunu bilmiyordum, sanırım yön değişiminde beni biraz görebiliyordu. Yine de bu karmaşık bir durum, farklı bakış açılarımız var, bence hakemlerin karar vermesi gerekiyor."

"Benim için bu bir yarış kazasından fazlası değil." dedi.