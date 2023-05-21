Bagnaia, kısmi ayak bileği kırığı yaşamış
Francesco Bagnaia, Fransa MotoGP'sinde sağ ayak bileğindeki talus kemiğinde kısmi bir kırık yaşadı, ancak önümüzdeki ay Mugello'da yarışması bekleniyor.
Son MotoGP Dünya Şampiyonu, geçtiğimiz Pazar günü Fransa GP'sinde Maverick Vinales ile çarpışmış ve Le Mans'taki sağlık merkezinde yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanma tespit edilmemişti.
Ancak kazanın ardından sağ bacağında ağrı hisseden Bagnaia, Misano'daki sağlık merkezinde yapılan kontrollerde 'küçük bir kısmi talus kemiği kırığı' tespit edildiğini açıkladı.
Ancak Ducati, yaptığı açıklamada şunu söyledi: "Bu durum Bagnaia'nın 9-11 Haziran'da Mugello'da yapılması planlanan bir sonraki İtalya GP'sine katılımını engellemeyecek."
Pazar günü Le Mans'ta meydana gelen kazanın ve pistteki doktorların herhangi bir yaralanma tespit etmemesinin ardından Bagnaia, sağ ayak bileğindeki iltihap nedeniyle birkaç gün izin aldı.
Buna rağmen pilot Perşembe günü Ducati Superbike Panigale V4 kullanarak VR46 Akademi sürücüleriyle antrenman yapmak üzere Misano'ya gitti ancak ağrıları seansı bitirmesini engelledi. 26 yaşındaki sürücü doğrudan tıbbi merkeze gitti ve burada kırık tespit edildi.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Marc Fleury
Ducati açıklamasının tamamı şu şekilde: "Bagnaia, geçtiğimiz Pazar günü Fransa GP'sinde geçirdiği kazanın ardından sağ ayak bileğinde hâlâ ağrı hissettiğinden, Pecco Misano'daki Tıp Merkezinde daha fazla kontrolden geçmeye karar verdi ve küçük bir kısmi talus kemiği kırığı tespit edildi."
"Bu küçük sakatlık Bagnaia'nın üç hafta sonra Mugello'da yapılacak olan bir sonraki İtalya GP'sine katılmasını engellemeyecek. Bu nedenle Pecco tamamen iyileşmek ve evimizdeki yarışa mükemmel bir şekilde hazır olmak için çok çalışacak."
Bagnaia'nın takım arkadaşı Enea Bastianini'nin Portekiz'deki açılış yarışında geçirdiği ağır kazada omzundan sakatlanarak yarış dışı kalmasıyla birlikte, Ducati'nin Mugello'da tamamen formda bir fabrika kadrosuyla yarışması bekleniyor.
İtalyan pilot Nisan ayında İspanya'da bir geri dönüş denemesi yapmış ancak sakatlığı nedeniyle geri çekilmek zorunda kalmıştı.
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