Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"

Ducati sürücüsü Pazar günkü 20 turluk Silverstone Grand Prix'sinin çoğunu lider götürdü ve son etaplarda yağmur yağarken Aprilia'dan Aleix Espargaro, Maverick Vinales ve KTM'den Brad Binder'in baskı yapmasıyla önde kalmayı başardı.

Ancak son turda Maggotts'ta yaptığı hamlenin ardından Espargaro tarafından mağlup edildi.

MotoGP'nin Arjantin'deki son ıslak yarışında Bagnaia ikinci sıradayken kaza yaptı ve 2022'deki kazalı şampiyonluk mücadelesinin ardından ilk dokuz turda dört kez puan alamadı.

Pazar günü Silverstone'daki zorlu koşullarda hata yapmayan Bagnaia'ya Motorsport.com tarafından bu tür durumlarda kritik hatalardan kaçınabileceğini kanıtlamak zorunda hissedip hissetmediği soruldu.

Bagnaia, "Elbette hafta sonunun en zor kısmı yarış çünkü size puan kazandıran şey bu."

"Hiç kimseye potansiyelimizi göstermek zorunda olduğumu düşünmüyorum çünkü takımın ve benim neler yapabileceğimizi çok iyi biliyorum."

"Bu yüzden sadece iyi çalışmaya, yarışa mükemmel bir şekilde hazırlanmaya ve yarışlarda herhangi bir sürpriz yaşamamaya çalışıyorum."

"Bu geçen yıla kıyasla değişen bir şey. Yarışlarda harika bir hissiyata sahip olmak için antrenman seanslarında daha fazla çalışıyoruz."

"Bazı antrenmanlardaki pozisyonlara bakarsanız önde olmadığımı, biraz geride olduğumu görebilirsiniz ama yarışta önde olmak için her zaman kullanılmış lastiklerle çalışıyorum."

"Bu tercih ettiğim ve yarışa başlamak için bana daha fazla konsantrasyon sağlayan bir şey."

"Cumartesi günü tamamen ıslak bir gündü ve dolayısıyla, kuru zemini tam olarak hissetmeden yarışa başlamak kolay değildi. Ama bu beni zorlamak için motive etti. Bence odaklanırsanız her şeyi geride bırakabilirsiniz."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, yol tutuşunun sınırlarını anlamakta zorlandığı için yağmurun gelişinin kendisini 'korkuttuğunu' kabul ediyor.

Şu anda sıralamada 41 puan önde olan Bagnaia, "Sadece zorluyordum, kazanmaya çalışıyordum."

"Zorlamayı bıraktığım ve ikinci bitirdiğim için mutlu olduğum anda kariyerimi tekrar düşünmem gerekecek."

"Sonuçtan memnunum çünkü dün sprintte çok puan kaybettik ve her koşulda potansiyelimizin bu olması gerektiğini biliyoruz."

"Yani bu hafta sonundan memnunum. Bugün denedim, başlangıçta zorladım ama koşullara göre yumuşak ön lastiklerle başladık ama belki de bu iyi bir seçim değildi."

"Sonra yağmur yağmaya başladığında korktum. 15. virajda, son sektörde, lastikler ve pist üzerinde zorlayabileceğim sınırı anlamıyordum."

"Aleix'in bana çok yakın olduğunu duyuyordum, bu yüzden Aleix'in bu pistte sahip olduğu potansiyeli ve Aprilia'nın sahip olduğu çekişi göz önünde bulundurarak son turda onu geçmeye çalıştığını anlıyordum."

"Onun atağına hazırlanmaya ve karşılık vermeye çalıştım ama yeterli olmadı. Bugün kazanmayı hak etti."