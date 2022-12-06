Bagnaia, kendisine yöneltilen eleştirileri kabul ediyor

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Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Bagnaia, ilk 10 yarışta -üçü kendi hatası olmak üzere- dört kez yarış dışı kalmasının ardından şampiyonluk mücadelesinden kopmuş ve lider Fabio Quartararo'nun 91 puan gerisine düşmüştü.

Sachsenring'deki dördüncü kazasının ardından toparlanan ve dördü arka arkaya olmak üzere beş zafer kazanacağı bir ikinci yarı geçiren Pecco, farkı yavaş yavaş kapatarak Avustralya'dan itibaren şampiyona liderliğini ele geçirdi ve Valencia'daki finalde kendisine yetecek sonucu yakalayarak ipi göğüsleyen taraf oldu.

Kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Bagnaia, Ducati'ye de 15 sene sonra şampiyonluğu getirdi.

Şampiyonluğa ulaşmasına rağmen yaptığı kritik hatalar nedeniyle eleştirilen İtalyan sürücü, bunun yanı sıra yaz arasında alkollüyken karıştığı bir kaza nedeniyle de gündemdeydi.

Autosport'a konuşan Bagnaia, eleştirilerin adil olup olmadığı sorusuna, "Bence herkes kendi bakış açısına sahip olabilir ve herkes ne düşündüğünü söyleyebilir."

"Bu yüzden, bazılarının başka bir sürücüyü tercih ettikleri için bana tezahürat yapmak istememelerini kabul ediyorum. Bunu anlayabilirim."

"Doğru söylediklerini de söyleyebilirim çünkü sezona kazanma baskısıyla başladığınızda dünya şampiyonu olma ihtimaliniz olduğunu göstermeniz gerekir, ancak ben yeterince kazanamıyordum, çünkü sürekli kaza yapıyor ve çok fazla hata yapıyordum."

"Elbette ilk yarışlar için ideal senaryo bu değildi, nitekim motosikletimiz çok iyi çalışmıyordu ve motosikleti gelişmek çok zaman alıyor."

"Ancak Portimao'da Q1'de büyük bir hata yaptım, neredeyse köprücük kemiğimi kırıyordum, yarış da zor geçti. Sonra Jerez'de inanılmaz bir yarış çıkardık, tekrar rekabetçi olmanın anahtarı buydu, ancak hemen sonra Le Mans'ta yine aptalca bir şekilde kaza yaptım."

Francesco Bagnaia ended Ducati’s 15-year title drought in 2022. Photo by: FIM

"Barselona'da şansımız yaver gitmedi, Sachsenring'de ise hata yaptım. Fabio'yu yarış başlar başlamaz yakından takip ediyordum ancak yarışa bu şekilde yaklaşmama gerek yoktu. Yarışın ikinci yarısında sert lastiğin daha iyi olacağından emindim."

"Tüm bu hatalardan sonra bazı eleştiriler almak normal, bu yüzden bunu kabul ediyorum. Yazın Ibiza'da yaptığım hataları da kabul ediyorum, her şeyi kabul ettim."

"Her seferinde kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve maalesef hatalar olabiliyor. Ama hatalar olmadan büyüyemezsiniz." dedi.

Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, Bagnaia'nın Ibiza'daki olaydan dolayı açıkça pişmanlık duyduğunu söyledi.

Ciabatti, "Hepimiz insanız ve hatalar yaparız, bu nedenle özel hayatında her zaman saygılı davranmış birinin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum."

"En kötüsü de bir hata yaptığınızda 'bu sefer kimse beni yakalayamadı ve yine yapacağım' diye düşünmenizdir."

"Neyse ki Pecco ile ilgili durum böyle değildi. Kendisiyle bu konuda açık bir konuşma yaptık, bu konuda çok üzülen ilk kişi o oldu ve dersini aldı."

"Bence bir hata yapmak, bunun bir daha olmaması gereken bir şey olduğunu anlarsanız kabul edilebilir. Eğer iki kez olursa, o zaman durum değişir." dedi.