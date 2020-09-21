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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Bagnaia, kazanın pist üstündeki kalıntıdan kaynaklandığından emin

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Bagnaia, kazanın pist üstündeki kalıntıdan kaynaklandığından emin
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Francesco Bagnaia, Emilia-Romagna GP'de lider giderken düşmesine pist üstünde yer alan vizör bandı gibi bir şeyin sebep olduğunu düşünüyor.

6. turda liderliğe yükselen Pramac Ducati sürücüsü, rahat bir şekilde lider giderken 21. turda 6. virajda düştü. Bagnaia, verilerin bir önceki turdan farklı bir şey yapmadığını gösterdiğini bu yüzden pist üstünde bulunan bir kalıntıdan dolayı düştüğünü düşünüyor.

Bagnaia, "Kaza yaptıktan sonra istediğim ilk şey motosikletimin garaja getirilmesi oldu çünkü çok tuhaf bir kazaydı. Maverick'le aramdaki farkı tamamen kontrol altında tutuyordum. Performans kontrolüm altındaydı. Tabii ki çok zorluyordu ancak akıllı bir şekilde aradaki farkı kontrol altında tutuyordum."

"Kaza inanılmazdı çünkü verilere bakarsak hızım aynıydı, yatma açısı aynıydı, gaz aynıydı, çizgi aynıydı. Bu yüzden pist üstünde bir vizör parçası ya da kirli bir şeye denk gelmiş olmalıyım."

"Eğer böyle bir şey olmadıysa, o zaman gelecek yarış için biraz korktuğumu söyleyebilirim çünkü bu tür herhangi bir işaret olmadan yapılan kazalar endişe vericidir." dedi.

Vizör bandı, Bagnaia'nın takım arkadaşı Jack Miller'in yarışını da bitirmişti. Miller, Fabio Quartararo'nun vizör bandının 2. turda Ducati'nin hava filtresine kaçtığını ve bu yüzden yarışı bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Bagnaia, sıralamalarda yeşil alana çıktığı için rekor derecesinin silinmesini kendi hatası olması nedeniyle kabul ettiğini ancak bugünkü kazayı öyle görmediğini söyledi.

Bagnaia, "Bu çok zarar veriyor çünkü ilk defa tüm seanslarda çok güçlüydüm. Dün pole pozisyonunu yeşil alana çıktığım için kaybettim."

"Bu normaldi çünkü yeşil alana çıkarsanız, derecenizi kaybedersiniz. Ancak bugün mutlu değilim çünkü bu şekilde yarışı kaybetmek hayal kırıklığı yaratır." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Francesco Bagnaia
Editör Lewis Duncan

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