Bagnaia kazanın ardından ilk kez konuştu: "Gerçekten çok şanslıyım"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ancak henüz ikinci virajda büyük bir highside geçiren Bagnaia, kendisini şiddetli bir şekilde yerde buldu.

Kazadan kısa süre sonra ciddi bir olay yaşandı: tam o noktadan geçmekte olan Brad Binder, motosikletiyle Bagnaia'nın bacağının üstünden geçti!

Hızlıca hastaneye kaldırılan Bagnaia'nın ciddi bir sakatlık geçirdiği düşünülüyordu, ancak ilk kontrollerin ardından durumun korkulan kadar büyük olmadığı açıklandı.

Pazar akşamı hastaneden taburcu olan ve ülkesi İtalya'ya dönmek için yola çıkan Bagnaia, kaza sonrası verdiği ilk demeçte epey şanslı olduğunu belirtiyor.

Bagnaia, "Bugün epey şanslıydım, bu nedenle minnettarım."

"Bazen sadece biraz şansa ihtiyacınız var."

"Highside'a gelirsek, nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum, ancak henüz formasyon turunda bile yol tutuşu epey düşüktü."

"Dolayısıyla kendimi ciddi bir şekilde yerde buldum. Normal bir highside'dan ibaret değildi, ancak şu anlık ne olduğunu anlamak kolay değil."

"Şimdiki hedefimiz Misano'da geri dönebilmek ve iyi bir performans sergileyebilmek, bunun için her şeyi yapacağız." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team crash Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images