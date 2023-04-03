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Bagnaia: "Kazadan dolayı çok sinirliyim"

Eski MotoGP şampiyona lideri Francesco Bagnaia, Arjantin Grand Prix'sinde anlam veremediği bir kaza yapmasının ardından podyumu kaçırdığı için üzgün.

Lewis Duncan
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Yardımcı Editör:
Federico Faturos
Bagnaia: "Kazadan dolayı çok sinirliyim"
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Son dünya şampiyonu, yağmur altında gerçekleştirilen 25 turluk yarışın ilk 14 turunda üçüncü sırada yer almış, 15. turda ise Alex Marquez'i geçerek ikinciliğe çıkmıştı.

Bagnaia rahat şekilde ikinci sırada görünüyordu ve podyuma çıkacak gibiydi. Fakat 17. turda sondan bir önceki virajda Ducati motosikletinin  kontrolünü kaybetti.

Bagnaia, önceki turlara kıyasla farklı bir şey yapmadığı için neden kaza yaptığını anlamadığını söyledi.

Bagnaia, "Kaza yaptım... İçtenlikle söylüyorum ki çok üzgünüm."

"Bu anlamadığım türden bir kaza. Bazen kaza yaparsınız ve bunun nedenini bilmezsiniz. Bundan ders çıkarmak da en zorudur."

"16 tur attım, 16 turda da [o virajı] aynı şekilde döndüm. Fakat bu turda [17. tur] kaza yaptım ve bu da normal bir kaza değil çünkü normalde kaza yaptığınızda ön tarafın kontrolünü kaybetmişsinizdir ya da frenleri çok erken bırakmışsınızdır."

"Bugün gaza dokunduğumda ön tarafı kaybettim, bu yüzden anlaşılması çok zor bir şey."

"Yine de bu benim hatam, hepsi bu kadar. Bu yıl daha iyi bir sürücü olup olmadığımı, daha hassas olup olmadığımı, hata yapıp yapmadığımı, daha iyi şeyler yapıp yapmadığımı merak ediyordum ve yılın ikinci yarışında kaza yaptım. Bu beni çok kızdırıyor." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia şunları ekledi: "O ana kadar kendimi harika hissediyordum. Zorlamadan, çılgınca şeyler yapmadan ikinci oldum."

"Marco'nun benim için fazla hızlı olduğundan emindim, zaten beş saniye fark açmıştı. Yerimi sabitlemiştim, sadece Alex ile arayı kontrol altında tutuyorum."

"İşte bu yüzden üzgünüm. Normalde kontrol sizdeyken bu şekilde kaza yapmazsınız. Yani bu anlamam gereken bir şey."

Bazı sürücüler yarıştan sonra lastik aşınmasından muzdarip olduklarını söyledi fakat Bagnaia, düşüşünün bununla ilgili olmadığnı söyledi.

"Büyük bir tempo kaybı hissetmedim çünkü başlangıçta çok muhafazakâr davrandım."

"Önümdeki Alex'in daha fazla zorladığını görüyordum. Çok muhafazakârdım, yarışın orta noktasından sonra farkı yeniden açabileceğimi biliyordum."

"Motosikletin hızlanması iyiydi ve ön tarafın da harika olduğunu hissediyordum. Frenlemede zorlamaya devam ettim, her şey kontrolüm altındaydı. Bu yüzden anlamadığım bir şey olmuş olmalı."

"Sınırda olduğumuzu biliyoruz çünkü tur zamanları çok rekabetçiydi ve belki de sebep buydu."

"Yine de kazanın tek sebebi benim bir hata yapmış olmam."

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