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Bagnaia, Katar'daki ilk viraj olayında korkmuş

MotoGP şampiyona lideri Francesco Bagnaia, Katar Grand Prix'sinde 1. virajda Fabio Di Giannantonio'ya vurmaktan kıl payı kurtulmasının "çok korkutucu" olduğunu ve son turlarda kendisini "korkuttuğunu" söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Bagnaia, Pazar günü Katar'da yapılan 22 turluk grand prix'nin büyük bir kısmını lider götürdü ancak 19. turda Gresini'den Di Giannantonio tarafından geçildi.

Onu tekrar geçmeye çalışan Bagnaia, kendisini Di Giannantonio'nun hava koridoru içinde buldu ve 20. turun başında 1. virajda neredeyse Gresini Ducati'nin arkasına çarpıyordu.

Bagnaia pist dışına çıkarak Di Giannantonio'nun ilk galibiyetini almasını sağlarken, fabrika Ducati sürücüsü de şampiyonluktaki rakibi Jorge Martin'in lastik sorunuyla 10. sıraya gerilemesinin ardından ikinci olarak şampiyona liderliğinde farkı 21 puana çıkardı.

Bagnaia "Çok korkutucuydu ve iki tur sonra tamamen korkmuştum."

"Kendime [sonra] 'şimdi risk almadan yarışı bitirmeliyim' dedim, çünkü ikincilik iyiydi açıkçası."

"Ancak kazanmak sadece şampiyona için değil benim için de çok anlamlıydı çünkü bu dönemden sonra bir yarış kazanmak çok önemliydi."

"Ama her halükarda inanılmaz bir tempo gösterdik ve bu harikaydı." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing, Luca Marini, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing, Luca Marini, VR46 Yarış Takımı

Bagnaia yarışından tam olarak memnun olmadığını ve Di Giannantonio'nun kendisinden daha hızlı olduğunu kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

"Dürüst olmak gerekirse, mutluyum ama %100 mutlu değilim."

"Dün kendimden beklediğim şeyi yaptım. Dün bu tempoyu bekliyordum ama bunu yapma imkanım yoktu."

"Her şey mükemmel gitti ve başlangıçtan itibaren zorlamaya çalıştım, ideal yarışımı yapmaya çalıştım. Tekrar lider olmak, zorlamak ve kendi hızımda yarışmak güzeldi."

"Uzun zamandır bunu yapmıyordum. Bu yüzden çok mutluyum. Mutlu değilim çünkü bugün yaptığım hatanın aynısını 2021'de Johann Zarco ile yapmıştım."

"Bu yüzden mutlu değilim çünkü normalde hatalarımdan ders çıkarırım."

"Ama onun hava koridorundan bu kadar emiş beklemiyordum ama her halükarda mutlu olmalıyız. DiGia tüm hafta sonu boyunca harikaydı ve bugün onun hızı benimkinden daha yüksekti."

Bagnaia, şampiyonluk rakibi Martin'in yarışta nerede olduğu konusunda kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini belirterek, "Dördüncü olmasını bekliyordum ama 10. olduğunu bilmiyordum." dedi.

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