Bagnaia: "Katar GP'nin durumunu ne kadar erken öğrenirsek o kadar iyi"

Şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da patlak veren savaş, birçok motor sporları şampiyonasını takvimlerinde büyük değişiklikler yapmaya zorlamıştı.

Formula 1, nisan ayında yer alan Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etmek zorunda kalırken FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) da Katar'daki sezon açılış yarışını iptal etmişti.

MotoGP'nin de nisan ayında Katar'da yarışması planlanıyordu ancak yarış, Avustralya ve Malezya ile birlikte kasım ayına ertelendi.

Son haftalarda devam eden çatışmalar ise takvimde ek değişikliklere yol açtı. F1'in Bahreyn Grand Prix'si Malezya'ya taşınırken, WEC'in son yarışları ise Barselona ve Monza'da yapılacak şekilde yeniden planlandı.

Ancak MotoGP Katar Grand Prix'sinin akıbetine dair henüz bir karar alınmadı. İki kez dünya şampiyonu Pecco Bagnaia ise bu durumun geleceğini mümkün olan en kısa sürede öğrenmek istediğini belirtti.

Portekiz ve Valensiya Grand Prix'leri, yeniden planlanan Katar GP tarihine uyum sağlamak amacıyla sezon sonunda bir hafta ileriye itilmişti. Bu yarışlar şu anda 20-22 Kasım ve 27-29 Kasım tarihlerine yerleşmiş bulunuyor. Valensiya'daki yarış sonrası testi ise aralık ayının başında yapılması planlandı.

Bagnaia, hava sıcaklıkları nedeniyle yılın bu kadar geç bir döneminde Valensiya'da yarışma konusundaki endişelerini dile getirdi ve Katar'ın iptal edilmesi halinde son iki yarışın öne çekilmesini umduğunu söyledi.

Bagnaia, "Bence ne kadar erken öğrenirsek o kadar iyi."

"Ayrıca Katar'da yarışmak için Avrupa'daki iki yarışı ileriye attılar. Ancak aralık ayında Valensiya'da yarışmanın tehlikeli olmasa bile sınırlarda olabileceğini tahmin ediyorum.

"Ne bekleyeceğimi bilmiyorum çünkü son sezonlarda oldukça şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Fakat Valensiya'da sürüş yaptığımız 2020 yılını hatırlıyorum, sabahları hava altı derece falandı. Ve altı derecede, çimlerin üzerinde buz varken MotoGP motoru sürmek oldukça zor."

"Ama göreceğiz. Sadece yakında Katar'ı takvimden çıkarmaya karar verirlerse yarışları eski tarihlerine çekmelerini umuyorum." dedi.