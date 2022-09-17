Bagnaia: "Kariyerimin en iyi turuydu"

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Gerçekleştirilen son 4 yarışta da zafere ulaşan ve son 4 yarışta Fabio Quartararo'dan 61 puan alan Bagnaia, Aragon'daki sıralama turlarında da pole pozisyonuna uzandı ve güçlü form grafiğini sürdürdü.

1:46.069'luk derecesiyle tur rekorunu kıran Bagnaia, "kariyerinin en iyi turunu attığını" söylüyor.

İtalyan sürücü, ayrıca, sıralama turlarında uyguladığı stratejiden de bahsetti. Bagnaia, daha çok sürücünün Quartararo'yu geçebilmesi için "4-5 sürücüye" hava koridoru vermiş.

Sıralama seansı ardından Sky Sports mikrofonlarına konuşan Bagnaia, şunları söyledi: "Çok mutluyum, güzel bir sıralama turuydu çünkü mükemmel bir tur attım ve bence kariyerimin en iyi turuydu. Daha önce diğer turlara da 'bu kariyerimin en iyi turuydu' dedim ama bugün attığım tur onları geçiyor."

"Özellikle de üç ve dördüncü virajlardan zevk aldım. İkinci virajda biraz risk aldım ve ön lastiğimi kilitledim ama mükemmel bir turu bitirmeden önce önümdeki son engelin bu olduğunu biliyordum."

"Her şey bir araya geliyordu çünkü motosiklet beni gayet iyi takip ediyordu. Turun bir araya gelme şekliyle oldukça mutluyum."

"Ayrıca son bir turum kalmıştı. İlk denemelerin ikinci turunda lastik performansı düştü, dolayısıyla her şey son tura kaldı."

"Bugün Fabio'yla arama koyabildiğim kadar motosiklet koymak istedim ve bir strateji uyguladım. Arkamda 4-5 kişi vardı ve onlara [Quartararo'yu geçebilsinler diye] hava koridoru verdim. Bu riskli bir stratejiydi çünkü hava koridoru vererek, onlara aslında beni geçme şansı da vermiş oldum."

"Yarışa iyi başlayarak kendi tempomu belirlemeye çalışmak önemli olacak çünkü altımda iyi bir motosiklet var."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images