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MotoGP İspanya GP

Bagnaia, Jerez antrenmanını bir 'test' olarak kullanmış

Ducati'den Francesco Bagnaia, MotoGP'nin İspanya Grand Prix antrenmanını bir 'test' olarak ele aldığını söylerken, takımının "büyük" bir motosiklet değişikliği yaptığını söyledi.

Lewis Duncan Lorenza D'Adderio
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia için bu hafta sonundaki önemli bir sorun, ilk üç tur boyunca aralıklı olarak ortaya çıkan ve diğer Ducati sürücülerinin de mücadele ettiği arka taraftaki titreşim oldu.

Cuma günü Jerez'deki antrenmanlara sakin bir başlangıç yapan Bagnaia, öğleden sonraki seansta geçen yılki tur rekorunu kırarak 0.100 saniye farkla birinci oldu.

Bagnaia, "Normal bir cuma gününe kıyasla farklı bir strateji kullandık."

"Bu cuma gününü bir test olarak kullandık ve çok faydalı oldu. Normalden daha fazla şeyi test ettik ve çok mutluyum."

"Titreşim yaşamadık ama normalde titreşim cumartesi günü sprint yarışında ortaya çıkar."

"Bu nedenle ayaklarım yere basıyor. Frenlemede hissiyat açısından çok daha iyi bir noktadaydık, bu yüzden mutluyum."  dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Değişikliklerin ne olduğu sorulduğunda şunları ekledi: "Söyleyemem. Ama motosiklette oldukça büyük bir şeye ihtiyacım vardı."

"Sadece daha iyi bir hissiyata sahip olmak için çalışıyordum. Buna sahip olduğunuzda viraj çıkışlarında daha iyi bir konumda olmanıza yardımcı olacak bir şeyler yapabilirsiniz."

Ducati, sürücülerinin karşılaştığı titreşim sorunlarını teşhis etmek için çok çalışıyor ve Bagnaia bunun Michelin'in 2024'teki arka lastiklerinin farklı yapısından kaynaklandığını düşünüyor.

"Bence bunun nedeni lastik yapısının farklı olması." 

"Size daha fazla yol tutuşu sağlıyor ama lastiği zorlarsanız titremeye başlayabilir."

"Bu yıl attığımız turlar inanılmazdı, bu yüzden belki de bu tür bir performans beklemiyorlardı çünkü tutuş çok daha yüksek."

"Şu anda tur zamanları inanılmaz gibi görünüyor, ancak bir tür titreşim sorunuyla karşı karşıyayız."

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