Bagnaia: "İstikrar konusunda çok geliştik"

Gerçekleştirilen son 3 yarışı 2. sırada noktalayan Pecco Bagnaia, Assen'de podyumun en üst basamağına geri döndü.

Hafta sonu boyunca Bezzecchi en hızlı isim gibi dursa da Bagnaia ana yarışta harika bir performans sergiledi ve yarışın neredeyse tamamını lider götürerek bu sezonki 8. yarışta 4. galibiyetini aldı.

Şampiyona lideri sürücü; ikinci sıradaki Jorge Martin'in 35, üçüncü sıradaki Bezzecchi'nin ise 36 puan önünde yer alıyor.

Yarışın ardından Sky'a konuşan Bagnaia, Assen'deki sıcak havanın herkesi zorladığını belirtti ve orta arka lastiğe geçme kararının önemini vurguladı.

Bagnaia, "Bu sabahki ısınma turlarında önemli bir değişiklik yaptık çünkü bu sezonki motosiklette bazı koşullarda 2022'ye kıyasla farklı ayarlar yapmamız gerektiğini fark ettik. Bu sabah güzel bir çözüm bulduk ve bu değişimin ardından daha hızlı ve rahattım."

"Koşullar gerçekten çok zordu, özellikle de lastikler için kritik koşullar vardı. Çok kayıyorduk ve sanırım geçen yılın yarışına kıyasla 1 saniye kadar yavaş turladık."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Kimse Assen'de bu kadar yüksek sıcaklıklar beklemiyordu. Hatta Michelin ön taraf için yumuşak bir lastik getirdi, ki bu lastik iyi de çalıştı ama biraz sınırdaydı."

"Herkes yüksek sıcaklıktan dolayı yol tutuşu sorunu yaşadı ve tempo düşüktü. Yine de kesinlikle Assen benim favori pistim ve yarışım."

"Uzun, kontrol etmeniz ve yönetmeniz gereken bir yarış. Ayrıca kalbimde de özel bir yeri var."

"Son zamanlarda istikrar anlamında çok geliştik ve böyle devam etmeliyiz çünkü bu çok önemli ve temel bir şey." ifadelerini kullandı.