Bagnaia: "Isınma turlarında omzum beni epey endişelendirdi"

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İtalyan sürücü geçtiğimiz hafta Portimao GP'si sıralama turları esnasında kötü bir kaza geçirmiş, sağ omzunu kontrol ettirmek için hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.

Kontrolde herhangi bir soruna rastlanmamasına rağmen acısı dinmeyen Bagnaia yarışı ancak sekizinci bitirebilmişti.

Bu hafta sonunda kazanın etkisini henüz vücudundan atamayan Bagnaia, buna rağmen önce pole pozisyonunu, sonra da Quartararo'nun yakın takibine rağmen iyi bir tempo tutturmayı başardığı bir yarışın ardından sezonun ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

Acının özellikle ısınma turları esnasında onu etkilediğini belirten Bagnaia, "Yarıştan önce epey endişeliydim, çünkü ısınma turlarına çıkmadan önce ağrı kesici almamıştım ve zorlanıyordum."

“Fakat Clinica Mobile'ın her zaman size verecek iyi malzemeleri oluyor, bana da yardımcı oldular."

"Yalnızca yarışın son kısmında zorlandım çünkü son viraj dışında tüm frenleme noktaları sağa doğru."

"6. virajda motosikleti durdurmak çok zordu çünkü sanki biri omzuma baskı yapıyor gibiydi ve çok acı vericiydi." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın galibiyetiyle birlikte 2022 model Ducati de bu sezon ilk kez podyumun zirvesinde yer aldı. Ducati'nin bu sezon Enea Bastianini ile kazandığı diğer iki galibiyet 2021 motosikleti ile gelmişti.

GP22 sezona zorlu bir başlangıç yaptı, ancak Bagnaia son yarışlarda motosiklete alışmaya başladığını ve motosikletin -tıpkı GP21'de olduğu gibi- ön tarafının yeniden iyi hissettirdiğini söylüyor. Bagnaia ayrıca, Ducati'nin motosikleti ona uyarlamaya çalışmayı bırakmasının da iyi bir şey olduğunu, motosikleti kendi çabalarıyla çözmey çalıştığını da ekliyor.

Bagnaia, "Testler sırasında motosikletle ilgili daha iyimserdim, ancak ilk yarışa geldiğimde gerçekler biraz farklıydı ve zorlanmaya başladım."

"Ancak bu motosikleti bana uyarlamaya çalışmaktan vazgeçerek ve eski şeklinde bırakarak iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum."

"Elbette bu motosikletin farklı bir sürüş stiline ihtiyacı vardı çünkü artık virajlarda daha hızlı olabiliyorum."

"Sonunda geçen yılki gibi en iyi formuma geri döndüğümü düşünüyorum ve şimdi puan kaybetmeden böyle devam etmek istiyorum." dedi.