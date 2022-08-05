Bagnaia, Ibiza'daki kazasının performansını etkileyeceğini düşünmüyor
Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, geçen ay Ibiza'da alkollü araç kullanırken yaptığı kazanın kendisini etkileyeceğini düşünmüyor.
Haziran ayındaki Hollanda GP'sinden kısa süre sonra Ibiza'da tatil yapmaya giden İtalyan sürücü, burada bir trafik kazasına karıştı.
Arkadaşlarıyla Assen'de elde ettiği zaferi kutlamak için parti veren Ducati sürücüsü, Citröen marka aracıyla kaza yaptığında, İspanya'da sürüş için izin verilen sınırın üç katı daha fazla alkollüydü.
Kazaya karışan tek kişi olan Bagnaia, sonrasında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak özür diledi.
Ducati, ilk olarak İspanyol medyasında çıkan bu haber hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı. İspanyol ehliyetini kaybetme riski altındaki Bagnaia ise MotoGP yönetimi tarafından herhangi bir yaptırıma tabi tutulmadı.
Britanya GP'si öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bagnaia, konuyla ilgili söyleyecek bir şeyi olmadığını ve bunun kendisini pek de etkilemediğini söyledi.
Bagnaia, "Konuyla ilgili ne düşündüğümü çoktan sosyal medya yoluyla paylaştım, yaklaşık üç veya dört hafta oluyor."
"Elbette bu MotoGP'deki performansımı etkilemeyecek, bunun yanı sıra yarış içindeki zihniyetimi değiştirmeme de sebep olmayacak."
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Olanlardan sonra MotoGP'yi düşünmek kolaydı, çünkü bir hata yapmıştım."
"Böyle şeyler olabilir, yine de hata yaptığım gerçeğini değiştirmiyor. Olup bitenin farkındayım." dedi.
Benzer durumlarda, diğer sporlarda olduğu gibi MotoGP veya Ducati kendisine bir ceza verirse bunu kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, Jack Miller araya girdi.
Miller, "Başka hangi sporlar?"
"Konuyu kapatmamız gerekiyor, bu sadece olumsuzluk yaratıyor ve buna ihtiyacımız yok. O [Bagnaia] söylenmesi gerekeni söyledi, bu kadarı yeterli." dedi.
Geçmiş yıllarda birçok sporcunun başı alkol kullanımı nedeniyle belaya girdi. En dikkate değer vakalardan biri, 2014 yılında ABD Yüzme Federasyonu tarafından lisansı altı aylığına askıya alınan altın madalyalı yüzücü Michael Phelps'in davasıydı.
MotoGP padokunda ise eski MotoGP sürücüsü Hector Barbera, 2018 sezonu devam ederken İspanya'da ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandı ve Pons takımındaki Moto2 koltuğunu kaybetti.
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