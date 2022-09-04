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Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, şampiyonadaki ana rakiplerinin pazar günkü yarışa gerilerden başlayacak olmasını umursamadığını ve şimdilik şampiyonluk savaşını düşünmek istemediğini söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor
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Bagnaia, Misano'da 1. antrenmanda diğer sürücüleri engellemesi sebebiyle yarış için üç sıra grid cezası almıştı.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 44 puan gerisinde olan Ducati sürücüsü, Misano'daki zorlu koşullarda ikinciliği elde etti fakat pazar günkü yarışa beşinci başlayacak.

Quartararo sekizinci sırada yer alırken; Aprilia'dan Aleix Espargaro, Silverstone kazasının kendisini daha az risk almaya ittiğini kabul ederek temkinli bir şekilde dokuzuncu sıraya yerleşti.

Sıralama performansı ile hasarını minimuma indiren Bagnaia, pazar günü şampiyonadaki puan farkını daha da azaltmaya çalışacak.

Ancak şu an bunu düşünmediğini ve sadece yarışta hata yapmamaya odaklanmak istediğini söylüyor.

Bagnaia, "Bu durum hakkında düşünmek istemiyorum"

“Sadece kendimi düşünmek, kendime odaklanmak istiyorum. Buradaki yarış uzun ve yarışların son bölümünde iki kez hata yaptım."

“Yani koşulları anlamak adına akıllıca davranmak  istiyorum."

"Zeminin kuru olmasını umuyorum ama yine de göreceğiz. Jack (Miller) burada geçen yıla göre daha iyi bir tempoya sahip. Yani yarın güçlü olacak ama deneyeceğim." dedi.

Bagnaia, sekizinci sıradan başlamasına ve Yamaha'nın karşılaştığı zorluklara rağmen olası bir Quartararo tehdidine karşı temkinli olduğunu da belirtti.

Pazar günkü yarışın favorisi olarak kimi gördüğü sorulduğunda Bagnaia, "Bilmiyorum, çünkü seans oldukça zordu."

“Normalde 4. antrenman her şeyi daha iyi anlayabileceğiniz bir seanstır. Ama bugün şartlar zordu."

"Her halükarda 4. antrenmandaki hızım oldukça iyiydi. Bence Ducati sürücüleri güçlü olacak, Fabio güçlü ve Aprilia sürücüleri de öyle. "dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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