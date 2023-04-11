Bagnaia: "Henüz otomatik favori konumunu hak etmiyorum"
Geçen yıl dünya şampiyonluğuna ulaşan Francesco Bagnaia, henüz olası bir Ducati dominasyonu için otomatik favori konumunu hak etmediğini söylüyor.
Geçtiğimiz sezona kötü bir başlangıç yapan ve bir noktada 91 puan geri düşen Bagnaia, sonrasında dördü arka arkaya olmak üzere tam beş yarış kazanarak farkı kapattı ve son yarışta şampiyonluğunu ilan ederek Ducati'nin senelerdir süren şampiyonluk hasretini dindirdi.
Bu sezona da şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak giren Bagnaia an itibariyle şampiyonada VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi'nin hemen arkasında ikinci sırada -Arjantin'de kendini yerde bulmasaydı liderlikte de olabilirdi.
Her şeye rağmen otomatik favori konumunu henüz hak etmediğini söyleyen Bagnaia, ancak üst üste şampiyonluklar alırsa bu statüyü kazanabileceğini düşünüyor.
Autosport'a konuşan Bagnaia, "Henüz bu hakkı kazanmadım. Eğer bu motosikletle her zaman önde olanın ben olduğumu, sadece benim kazandığımı ve üst üste üç şampiyonluk kazandığımı gösterirsem, o zaman Pecco hakkında konuşmak zorunda kalacağız."
"Tüm Ducati sürücüleri çok hızlı. İlk olarak çok iyi oldukları için, ikinci olarak da motosikletimiz birçok farklı sürüş stiline uyum sağlayabildiği için."
"Hızlı gitmek ve şampiyon olmak iki farklı şey. Bana göre, şampiyonluk bana daha fazla huzur verdi. Artık bir şampiyon olduğumu biliyorum, bunu yapabileceğimi de biliyorum." dedi.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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