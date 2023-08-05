Bagnaia: "Hedefimiz bu değil ve yarın için çalışacağız"

Ducati sürücüsü Cumartesi günkü yarışta dördüncü sırada yer alırken açılış turunda beş sıra geriledi.

Daha sonra 15. virajda yan yatarak daha fazla pozisyon kaybetti ve sonunda yarışı takım arkadaşı Enea Bastianini'nin arkasında en düşük puanlı Ducati olarak tamamladı.

Son Dünya Şampiyonu Bagnaia, ısınma seansında 'bir şeylerin iyi çalışmadığını' hissettiğini ve motosikletin 'çok hareket ettiğini' söyledi.

Takımın sorunun ne olduğunu henüz bilmediğini, ancak bunun kendi ayarlarından kaynaklanmadığından 'oldukça emin' olduğunu söyledi.

Yarıştan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Samimiyetle söylüyorum, ekibim zaten çalışıyor ve verileri kontrol edip ne olduğunu anlamaya çalışıyor."

"Bu sabah ıslak zeminde ikinci antrenmanda ikinciydim, sıralamalarda pole pozisyonu için mücadele ediyordum."

"Daha ısınma turundan itibaren bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım ve her şeyi yapmak oldukça zordu. Sürücüler beni sürekli geçiyordu ve ben de bu şekilde yavaş giderken biraz sınırdaydım."

"Çok zordu ama seviyemizi biliyoruz, 15. sıranın bizim pozisyonumuz olmadığını biliyoruz. Hedefimiz bu değil ve yarın için çalışacağız."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Motosiklet çok fazla hareket ediyordu. Isınma turunda sadece ıslak lastikleri ısıtmaya çalıştım ve neredeyse her yerde dışarı taştım."

"Neler olduğunu anlamıyordum, sadece odaklanmaya ve başlangıçtan itibaren zorlamaya çalışıyordum ama yarışa başladığımızda ve ilk frenlemeyi yaptığımda neredeyse kaza yapıyordum."

"Sonra tüm yarış boyunca çok fazla risk aldım, 10 tur risk aldım."

"Ne olduğunu bilmiyorum ama kaza yapan motosikletti, bu yüzden belki de bunu kontrol etmeliyiz, ancak bunun ayarlarla ilgili olmadığından oldukça eminim."

Geçen yıl Silverstone'da da benzer şekilde zor bir dönem geçiren Bagnaia, Cuma günkü yarışı 11. sırada tamamlamış, Cumartesi sabahı biraz iyileşerek üçüncü antrenmanı yedinci sırada bitirmiş ve yarışa beşinci sırada başlamıştı.

Bagnaia yarışı, Cumartesi günü ilk sprint podyumunu alan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'in ve şimdi KTM'de yarışan takım arkadaşı Jack Miller'ın önünde bitirdi.

İtalyan sürücü bu yıl şansını tekrar döndürebileceği konusunda iyimser ve şunları söyledi: "Dün öğleden sonra kullanılmış lastiklerle harika hissediyordum, yeni ve kullanılmış lastiklerle oldukça rekabetçiydim."

"Bence bu pistte fark yaratmak diğer pistlere göre daha zor çünkü arka lastik tüketimini daha fazla dikkate almanız gerekiyor."

"Çok fazla veya yanlış zamanda zorlamamak çok önemli. Önde olmak, savaşmak için performansımız var ve her iki durumda da kuru veya ıslak zeminde üst sıralar için savaşabileceğimizi düşünüyorum."

"Bence dün birçok sürücünün rekabetçi olma potansiyeline sahip olduğunu gördük. Daha önce de söylediğim gibi, bu pistte farkı yaratan tek bir turdaki performans değil, birçok turdaki performanstır ve sürekli tempoya sahipseniz, 20 tur boyunca bir avantajınız olabilir."

"Bence dün potansiyelimiz oldukça yüksekti, lastik tüketimini iyi kontrol ediyorduk ve bu kesinlikle bize yardımcı olan bir şey. Ancak birçok sürücünün bizim durumumuzda olduğunu düşünüyorum, o yüzden neler olacağına bakacağız."

"Geçen yıl, sanırım 10 ya da 11 sürücü aynı üç saniye içerisindeydi ve bu normalde olmayan bir şey. Yani burası özel bir pist."