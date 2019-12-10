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Bagnaia: Güçlü Sepang testi, 2019'daki "büyük problemi" kanıtladı

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Bagnaia: Güçlü Sepang testi, 2019'daki "büyük problemi" kanıtladı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Ara 2019 13:30

Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, zor geçen çaylak sezonunun ardından en büyük problemin sezon başında yapılan 2019 Sepang testlerinde gösterdiği harika performans olduğunu söyledi.

2019 sezonu için Ducati’yle sözleşme imzalayan 22 yaşındaki sürücü, Moto2 şampiyonu olarak çaylaklar arasında başı çeken sürücü olarak görülüyordu.

Bu düşünce, 2019 Sepang testlerinde Bagnaia’nın, test lideri Danilo Petrucci’nin sadece 0.069 saniye arkasında kalmasıyla beraber daha çok değer kazanmıştı.

Ancak Bagnaia, testlerdeki performansını gerçek sezonda ortaya koyamadı. MotoGP’de geçirdiği çaylak sezonunu, Fabio Quartararo’nun üstün çaylak performansının gölgesi altında, diğer çaylaklar Joan Mir ve Miguel Oliviera’ya karşı da iyi performans gösteremeyerek 15’inci sırada bitirdi.

Çaylak sezonu hakkında konuşan Bagnaia, “Belki de bu senenin en büyük problemi, ikinci bitirdiğim Malezya testleri olmalı.”

“Bu testten sonra her zaman ön sıralarda yer almanın daha az rekabetçi ve daha kolay olacağını düşünmüştüm. Daha çok zorlandığım Katar testlerinde ise gerçek performansımızı gördük ve son birkaç yarışa kadar tüm sezon aynı şekilde devam etti.” dedi.

Bagnaia’ya göre İtalyan CEV Moto3 serisinde ve daha alt klasmanlarda yarıştığı Dunlop lastiklerinden Michelin’lere geçmek çaylak sezonunda ona büyük bir sorun yarattı.

“2011 yılından 2018 yılına kadar Dunlop lastikleriyle yarıştım ve Moto3 veya Moto2 fark etmeksizin motosikletin ön lastiğindeki hissiyat az çok aynıydı.”

“MotoGP’de kullanılan Michelin lastikleri çok farklı ve lastikleri anlamakta çok zorlandım. Yapmam gereken en önemli işlerden biri ön lastiği daha iyi anlamak ve daha az hata yapmak.”

Her ne kadar Bagnaia istikrarlı bir form tutturmamış olsa da Red Bull Ring’de yakaladığı yedincilik ve Philip Island’da yarım saniyeyle kaçırdığı podyum gibi iki tane çok önemli performans sergiledi.

“Avustralya’da çok iyi bir yarış çıkardık, ön sıralarda olup podyum için savaştığım böyle bir sonuca çok fazla ihtiyacım vardı. Bu sonuç benim ve takımım için pozitif bir sonuç oldu.”

Valencia’daki antrenman turlarında ilginç bir kaza geçiren ve sakatlanan Bagnaia, geçen ay yapılan Valencia ve Jerez testlerine katılamamıştı.

Bagnaia’nın Şubat ayında yapılacak olan Sepang testlerine katılması bekleniyor.

İlk sezonunda 2018 model Ducati ile yarışan Bagnaia, 2 senelik kontratında yapılan anlaşmaya göre bu sene fabrika destekli 2020 Desmosedici ile mücadele edecek.

                                                                                                                                  Çeviri: Efe Kahya

Francesco Bagnaia, Pramac Racing after crash

Francesco Bagnaia, Pramac Racing after crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Pilotlar Francesco Bagnaia
Takımlar Pramac Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

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