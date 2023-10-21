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Bagnaia: “Gayet soğukkanlıyım”

Ducati pilotu Francesco Bagnaia, Avustralya Grand Prix’sinde Jorge Martin ile arasındaki puan farkını 27 puana çıkardıktan sonra açıklama yaptı. İtalyan pilot, soğukkanlı olduğunu, ayaklarının yere bastığını söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Geçen hafta Endonezya Grand Prix’sinde Pramac pilotu Jorge Martin, sprint yarışı kazanıp şampiyonada yedi puan öne geçmişti. Sprintin ardından pazar günkü yarışta Martin’in kazası ve yarışı Bagnaia’nın kazanması ile birlikte son şampiyon Bagnaia, Avustralya’ya 18 puan önde geldi.

Bagnaia, Cumartesi günü Avustralya GP’nin Q2 seansında üçüncü oldu. Grand Prix’te ise Martin’in yumuşak lastik kumarının tutmayıp ancak beşinci sırada finişe gelebildiği yarışı ikincilikle tamamladı.

İki şampiyonluk adayının arasındaki puan farkı, ertelenen Sprint yarışına doğru ilerlerken 27 puana çıkmış oldu. Ancak Bagnaia yaptığı açıklamalarda, şampiyonada liderlik koltuğuna oturmasına rağmen kendine fazla güvenme konusunda dikkatli davrandığını söyledi.

Bagnaia’ya şampiyonluk mücadelesinde liderlik koltuğuna oturmanın önemli olup olmadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Kesinlikle, puan tablosunda lider olmak önemli. Ancak ayaklarım yere basıyor, soğukkanlı şekilde bakıyorum”

“Şu anki durumun her an değişebileceğinin farkındayız. Hatırladığınız gibi Barcelona sprint yarışından önce 66 puan öndeydik ancak liderliği birkaç haftada kaybettik.”

“Bu yüzden tablonun değişmesi her an mümkün.”

“Mandalika ve Avustralya gibi haftalar geçirmemiz, her zaman zirve mücadelesi vermemiz bizim için çok önemli.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Açıklamalarına devam eden Bagnaia, üst üste ikinci kez Q1’de elenmesini Cumartesi günkü antrenmanlarda orta lastikle yapılan çalışmaların sebep olduğunu söyledi. 

Konuya açıklık getiren Bagnaia, şöyle devam etti: “Bence Q2’de başarısız olmamızın sebebi orta lastikle daha fazla tur atışımızdı.”

“Bu sene pistteki yol tutuş, geçtiğimiz seneye göre daha düşüktü ve pist daha hızlıydı.”

“Düşük yol tutuş koşullarında daha hızlıydık. Orta hamur lastiğin tüm yarışı götüremeyeceğinden emindim ama son antrenmanda iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim.”

“İlk sıradan başlamak önemliydi ve bunu başardık. Yarışta ise Binder’in farkı açtığını görünce biraz endişelendim.”

“Ancak Jorge’nin temposunun azaldığını görünce ‘tamam, onu yakalayacağız’ dedim. Onu biraz daha önce yakalamayı bekliyordum ancak son turda bunu başardık, tek kelimeyle mükemmeldi.”

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