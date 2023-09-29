Bagnaia, frenleme sorunlarının çözülmesinden ötürü "derin bir nefes" aldı

Son şampiyon, Motegi hafta sonunun açılış gününde, KTM ile yarışan Brad Binder'in sadece 0.029 saniye gerisinde kalarak cesaret verici bir ikincilik elde etti.

Binder, Bagnaia ve üçüncü sıradaki Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Jorge Lorenzo'ya ait Motegi tur rekorunu da geride bıraktılar.

Hindistan'da geçirdiği kaza sonrası şampiyonadaki avantajı sadece 13 puana inen Bagnaia, cuma günkü seansların ardından Avusturya'dan bu yana devam eden fren sorunlarının büyük oranda çözüldüğünü söyledi.

Bagnaia, "Frenleme konusunda kendimi iyi hissediyorum."

"Frenlemede zorlayabiliyorum ve bu konuda gayet rahatım; Oysa son iki yarış hafta sonunda çok fazla mücadele ediyordum, bu yüzden nihayet çok mutluyum."

"Tam anlamıyla mutlu olmamın önünde birkaç engel var ama bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım."

"İlk denemede daha güvenli bir modda gidiyordum, ikincisinde ise normalde yaptığım gibi zorladım ve sonunda frenlemede çok güçlü olduğumu hatta doğru şekilde kaydığımı hissettim. Bu benim için gerçek bir rahatlama oldu." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sorunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklayarak şunları ekledi: "Motosikletin daha dengeli olmasını ve kaymayı daha fazla kontrol etmeyi tercih ediyorum."

"Son iki hafta sonu çok agresifti, kayıyordum ve arkayı kaybediyordum. Arkayı sabit tutmak gerçekten çok zordu ve bu konuda çok geliştik."

Ağustos ayında Red Bull Ring'de kazandığı yarışta kullandığı ayara geri dönüp dönmediği sorulduğunda Bagnaia şu yanıtı verdi: "Ayar Avusturya'ya benziyor ama aynı değil. Nedenini bilmiyoruz ama bu ayar [daha önce] hiç işe yaramıyordu.

"Lastikler ve tutuş Avusturya'ya kıyasla farklı, burada tutuş yüksek ve frenlemede farklı bir his var."

Ancak Bagnaia, KTM'nin yeni karbon fiber şasisini kullanan Binder'ı Motegi'de yenmenin zor olacağı konusunda uyardı.

"Düşündüğüm ilk şey, eğer Binder önde olursa, bu hafta sonu onu yenmenin zor olacağı."

"Çok iyi biliyoruz ki Binder önde başlarsa, yenilmesi gerçekten zor bir adam oluyor."