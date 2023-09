Bagnaia: "Frenleme sorunlarını anlamak için sabah 3'e kadar video izliyorum"

Bu ayın başlarında Barselona'da yapılan sprint yarışından bu yana Bagnaia, bu hafta sonu Motegi'de yapılacak Japonya Grand Prix'si öncesinde şampiyona liderliği farkını 66 puandan sadece 13 puana düşürdü.

Geçtiğimiz hafta sonu Hindistan'da ikincilikten düştükten sonra Bagnaia, son yarışlarda frenleme konusunda 'büyük sorunlar' yaşadığını ve bunun Ducati'deki meslektaşları Jorge Martin ve Marco Bezzecchi'nin şampiyonluk savaşında kendisine yaklaşmasına sebep olduğunu söyledi.

Buddh yarışından bu yana fabrika Ducati takımıyla birlikte sorunları inceleme şansı olup olmadığı sorulan şampiyona lideri, son yarışların görüntülerini izlediğinde Desmosedici motosikletinin arkasında garip bir şeyler fark ettiğini söyledi.

Perşembe günü Motegi'de düzenlenen etkinlik öncesi basın toplantısında Bagnaia, "Ekip ve ben dün, bugün ve Pazartesi gecesi konuştuk."

"Sabahın 3'ünde Buddh, Barcelona, Avusturya ve Misano'daki fren noktalarının her videosunu izliyordum, izlerken de neyin yanlış olduğunu anlamak kolaydı."

"Ortaya çıkan şey, son yarışlarda arka tarafın oldukça garip bir şey yapıyor olması. Normalde standart yaklaşım kontrol edebildiğim normal bir kaymadır. Ancak son iki hafta sonunda, ama daha çok son hafta sonunda, arkamdaki kayma limitin üzerindeydi."

"Bunu anlıyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Ekibimle birlikte çok çalışan mühendislerimize de teşekkürler."

"Bu hafta sonu farklı bir yol izlemeye karar verdik ve izlenecek yolu anlamak için farklı iki ayar ile başlayacağız. Ancak bu alanı anlamak gerekiyor."

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, Hindistan'da geçirdiği kazayı atlatmanın en iyi yolunun, bu hafta sonu Ducati için tarihsel olarak elverişli bir pist olan Motegi'de doğrudan yarışa geri dönmek olduğunun altını çizdi.

İtalyan sürücü, "Kaza yaptığınızı anlamak, neden kaza yaptığınızı bilmek ve bir hafta sonraki yarış haftasında bunu tekrarlamamak her zaman bir avantajdır."

"Herhangi bir sorunum olmadığını söyleyebilirim, aklımda geçen haftaki kaza yok. Neyi yanlış yaptığımı biliyorum, ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar güçlü olduğumu çok iyi biliyorum. Tekrar zorlayacağım ve eğer tekrar bu durumda olursam aynı şekilde zorlayacağım."

"Benim sürüş stilim bu. Stratejim her zaman zorlamak ve tam olarak böyle devam edeceğim. Her zaman gelişiyorum, bu yüzden mümkün olan en iyi pozisyonda olmaya çalışacağım; her zaman olduğu gibi kazanmaya çalışacağım."

"Geçen yıl farklı bir durumdaydım. Geçmiş geçmişte kaldı, o yüzden yolumuza devam ediyoruz." dedi.