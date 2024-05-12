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MotoGP Fransa GP

Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"

Francesco Bagnaia, Fransa Grand Prix'sini podyumda bitiren sürücülerin 2024 MotoGP şampiyonluk mücadelesinin ana kahramanları olacağına inanıyor.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, pazar günü Le Mans'da düzenlenen Fransa GP'sinde bir kez daha Pramac'tan Jorge Martin ve Gresini Ducati'den Marc Marquez ile zirve mücadelesi verdi.

Martin bu mücadeleden de galip ayrılarak sezonun ikinci zaferini elde etti ve Bagnaia ile arasındaki farkı 38 puana çıkardı.

Bagnaia, 27 turun çoğunu lider götürmesine rağmen son turda üçüncü sıraya düştü.

Çifte dünya şampiyonu kendisinin, Martin'in ve Bagnaia'nın 2024'te tutarlılık açısından en iyiler olduğuna inanıyor ve Le Mans'ın bu sezonki şampiyonluk mücadelesi için bir ön izleme görevi göreceğini düşünüyor. 

"Bana göre şu anda üçümüz şampiyonadaki en iyi sürücüleriz."

"Diğer sürücüler de harika bir performans sergileyecek kadar hızlılar ve yarış kazanabiliyorlar. Ama bence hız ve tutarlılık açısından en eksiksiz sürücüler biziz."

"Bu yüzden sanırım şampiyona mücadelesi aşağı yukarı bu şekilde olacak."

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia  ikinci sıradan start aldı ve Martin 21. turda 3. virajda bir hamle yapmadan önce ilk 20 tur boyunca Martin'in önünde yer aldı.

Fabrika Ducati sürücüsü, üçüncü sektörde ve özellikle Marquez'in son turda kendisini geçtiği 9. virajda kazanma şansı için çok fazla mücadele ettiğini söyledi.

Ancak o sırada 'tehlikeli' olarak nitelendirdiği bir motosiklet sorunu nedeniyle cumartesi günkü sprint yarışını tamamlayamayan Bagnaia, yarışı bitirmenin kendisi için en önemli şey olduğunu kabul ediyor.

"Üçüncü sektör benim zayıf noktamdı. Dokuzuncu virajda güçlü değildim ve çok fazla zaman kaybediyordum."

"Bu yüzden en iyisini yapmaya çalışıyordum. Birinci ve ikinci sektör bana aitti ama üçüncü sektörde kaybettiğim süre çok fazlaydı."

"Bu geliştirmemiz gereken bir şey ama hızlıyız. Dün sprint yapmadığımızı düşünürsek bugün yarışı bitirmek önemliydi."

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Önceki haber MotoGP Fransa: Heyecan dolu yarışı Martin kazandı, Marquez son tur atağıyla ikinci oldu!

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