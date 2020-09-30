Bagnaia fabrika Ducati’ye, Zarco ise Pramac’a geçiyor!

Dovizioso, Avusturya Grand Prix’si hafta sonunda yaptığı açıklamada, Ducati ile olan sözleşmesini uzatmayacağını duyurmuştu.

Fabrika takımına geçeceği önceden açıklanan Jack Miller’ın takım arkadaşlığı için birçok sürücünün ismi geçti ve Bagnaia, Zarco ve üç kez MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo da bunlardan bazılarıydı.

Bagnaia, bu sezon en güçlü Ducati sürücülerinden biri konumundaydı ve mekanik bir sorun yaşayıncaya kadar Endülüs GP’de podyuma çıkacak gibi görünüyordu.

Yaşadığı sakatlıktan dolayı üç yarış kaçırdıktan sonra San Marino GP’de podyuma çıkan İtalyan sürücü, Emilia Romagna GP’de galibiyete giderken kaza yapmıştı.

Şu anda Pramac’ta yarışan 2018 Moto2 şampiyonu Bagnaia böylece 2021’de fabrika takımına geçmiş olacak.

KTM ile zorlu geçen 2019 sezonunun ortasında takımdan ayrılan ve bu sene Ducati’nin teknik desteğiyle Avintia’yla yarışan Zarco, Çekya GP’de pole pozisyonunu elde etti ve yarışı üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Şu anda sürücüler şampiyonasında 15. sırada yer alan Zarco, gelecek sene fabrika desteğiyle beraber Pramac’ta Jorge Martin’in takım arkadaşı olacak ve güncel motosikleti kullanacak.

Moto2 şampiyonluk adaylarından Enea Bastianini ise gelecek sene Avintia ile MotoGP’ye adım atacak ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.

Dovizioso’nun ise 2021 sezonu için bir “B planı” yok ancak ismi Aprilia ile anılıyor. Danilo Petrucci ise gelecek sene KTM destekli Tech3 takımında yarışacak.