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MotoGP / Son dakika

Bagnaia: "Fabrika Ducati'ye geçişi 'hak ettim'"

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Bagnaia: "Fabrika Ducati'ye geçişi 'hak ettim'"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Francesco Bagnaia, 2021 için Fabrika Ducati MotoGP takımına yaptığı geçişi "hak ettiğini" ve bu sene Pramac ile sürdüğü GP20'de "iyi bir iş" çıkardığını söyledi.

Ducati, geçen hafta itibariyle 2021'de fabrika takımında ve Pramac'ta yarışacak isimleri açıkladı. Takımdan ayrılan Andrea Dovizioso'nun yerine Bagnaia getirilirken, Johann Zarco ve Jorge Martin ise Pramac'a geçiş yapacaklar. 

Bagnaia, MotoGP'de geçirdiği ikinci sezonda şu ana kadar sadece bir podyum alsa da, podyum pozisyonunda götürdüğü Endülüs GP'sinde motor arızası yaşayarak yarış dışı kalmıştı ve Emilia Romagna GP'sinde ise liderlikteyken yerde kalmıştı. 

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Aynı zamanda İtalyan pilot, Çek GP'si antrenmanlarında bacağını kırmasından sonra üç yarışı kaçırmak zorunda kalmıştı. 

Bu hafta sonu yapılacak olan Fransa GP'si öncesinde 2021 sezonu için yapılan transferi hakkında soruları yanıtlayan Bagnaia şunları söyledi: "Çok mutluyum. Bu koltuğu oldukça hak ettiğimi düşünüyorum çünkü tamamladığım yarışlarda güçlü sonuçlar aldım ve hep önde yer aldım."

"Bu sezon inanılmaz iyi bir iş çıkardık. Bacağımın kırılması ve Jerez'deki motor arızası biraz şanssızlık oldu."

"Bu yüzden hak ettiğimiz yerlerde değiliz, ancak bana göre potansiyelimiz çok yüksek, motosikletimiz oldukça güçlü ve yaptığımız işten mutlu olabiliriz."

"Daha istikrarlı olmalıyız ve yarışları tamamlayabilmeliyiz, ancak istediğimiz yere geliyoruz."

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabrika Ducati'de gelecek sene Jack Miller'ın yanındaki koltuk için ismi geçen isimler Bagnaia ve Avintia pilotu Zarco'ydu.

Fransız sürücü, Bagnaia'nın takıma getirilmesinden dolayı üzgün olmadığını söyledi. Zarco da aynı zamanda Pramac'ta fabrika motosikleti ile yarışacak. 

Zarco açıklamalarında şunları söyledi: "Gelecek sene nereye gideceğinizi bilmek ve genel olarak yarış kazanacağınız bir motosiklette olmak çok güzel bir duygu. Eminim ki Ducati'de öğrenmem gereken çok şey var ve son yarışlardaki performansımız gayet iyi, ancak Pazar günü iyi bir sonuç alamadık."

"Bu yüzden her şeyi bir araya getirmem gerekiyor ancak bana göre iyi bir hedefe sahibim. Ducati sayesinde sezon sonu için yapmam gereken her şey, bir sonraki sene için faydalı olacak."

"Pecco için de çok mutluyum, son üç yarışta net bir şekilde fabrika takımında olması gerektiğini gösterdi. Buna benzer bir adımı da motosikletimde atacağız, yeni bir motosiklete sahip olacağım, fabrika motosikletine çok benzer bir motosiklet."

"Bu yüzden çok mutluyum ve çok motiveyim, çünkü bir sene önce Ekim ayında durum bu değildi."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Francesco Bagnaia
Editör Lewis Duncan

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