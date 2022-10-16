Bagnaia: "Fabio'nun düştüğünü öğrendiğimde podyuma razı oldum"

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Avustralya'da gerçekleştirilen yarışın son turuna lider giren Bagnaia, ön lastiğini yarışın erken noktasında bitirdiğinden dolayı son turda zirveye tutunamasa da bugünkü sonuçtan memnun olacaktır. Çünkü Bagnaia'nın şampiyonadaki ana rakibi Fabio Quartararo düştü ve Bagnaia, yarışı 3. sırada tamamlayarak şampiyona liderliğine yükseldi.

Bitime 2 yarış kala ve Ducati'nin nispeten daha iyi olacağı pistlere gidilirken; Bagnaia artık 14 puanlık bir avantaja sahip. İtalyan sürücü, Malezya'da gerçekleştirilecek yarışta şampiyon olma şansına da sahip.

Daha 4 ay önce, Almanya'da, Sachsenring'de, Bagnaia için her şey bitmiş gibi duruyordu. İtalyan sürücü, Almanya'daki yarışlardan önce yaptığı hatalar ve yaşadığı şanssızlıklarla şampiyonada geri düşmüştü.

Sachsenring'de mücadeleye geri dönmeyi uman Bagnaia, o yarışta da düşmüştü ve Quartararo, o yarışı kazanarak Bagnaia'yla arasındaki puan farkını 91'e yükseltmişti.

Almanya GP'nin üzerinden 4 ay ve 8 yarış geçti, aradaki 91 puanlık fark kapandı, hatta Bagnaia artık 14 puanla lider.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona lideri Bagnaia, Quartararo'nun düştüğünü öğrenmesinin ardından yarışının tamamen değiştiğini söylüyor.

Yarışın ardından Sky Sports'a konuşan Bagnaia, şunları söyledi: "Yarış sonucuyla mutluyum ama yarıştan çok memnun değilim çünkü bir galibiyet her zaman bir galibiyettir, farklı hissettirir."

"Yine de mutluyum çünkü şampiyonada ilk sıradayız ve şu anda bu çok önemli fakat henüz sevinmeye başlamak istemiyorum."

"Ön lastikte orta hamuru seçtik çünkü sert lastikte iyi bir hissiyata sahip değildim, ısıtamıyordum. Orta lastiği seçmemizin dezavantajı ise şuydu: Son 6 turda tamamen bitmişlerdi. Motosikleti döndüremiyordum ve virajlarda çok zaman kaybediyordum."

"Arkamdaki iki sürücünün [Marquez ve Rins] bana atak yapabileceğini biliyordum. Bu yüzden onların olabildiğince önünde kalmaya çalıştım ama takım bana Fabio'nun düştüğünü söylediğinde yarışım tamamen değişti."

"Fabio'nun düştüğünü öğrendiğimde artık podyuma da razıydım. Podyumda olmayı da kabul ettim. O noktaya kadar tek hedefim yarışı kazanmaktı ama hata yapmak da istemiyordum çünkü bu yıl halihazırda çok hata yaptım. Hata yapmadan finiş görerek bugünkü puanları toplamak önemliydi."

"Yarış içerisinde kendime zorlamam gerektiğini söylediğim anlar oldu ama zorlarsam, yarışın geri kalanında bunun bedelini ödeyeceğimi biliyordum. Örnek vermek gerekirse; [Jorge] Martin yarışın başında çok zorladı ve sonrasında yol tutuşu kaybetti."

"Aynısı bana da oldu çünkü ön lastiğin sol tarafını mahvettim, aslında o lastiği korumam gerekiyordu."

"Tamamen her şeyi korumakla, yönetmekle alakalı bir yarıştı. Uzun süredir böyle bir yarış olmamıştı. Bundan dolayı da bugün ön grup kalabalıktı. Bu kadar yavaş gitmemizi beklemiyordum, daha hızlı gidebilirdim ama o zaman da yarışı bitiremezdim."

"Sakin kalıp, gelecek yarış için çalışmak istiyorum. Şampiyona hakkında düşünmeden yarışmak istiyorum. Ana hedefim iyi yarışlar çıkarmak ve sonrasında da şampiyonada neler olduğunu görmek."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images